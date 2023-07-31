Трамп – лідер в опитуванні серед республіканців на посаду кандидата в президенти – NYT

Експрезидент США Дональд Трамп є одноосібним лідером серед республіканців, випереджаючи свого найближчого суперника, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, на 37%.

Такі перші опитування, проведені у межах президентської кампанії 2024 року, повідомляє газета The New York Times.

Опитування показало, що Трамп має вирішальну перевагу майже в кожній демографічній групі та регіоні й у кожному ідеологічному крилі партії. Зазначається, що виборці ігнорують відкриті проти нього кримінальні обвинувачення.

Він лідирує із великим відривом серед чоловіків і жінок, молодих і старших виборців, поміркованих і консерваторів, тих, хто ходив до коледжу, і тих, хто ні, а також у містах, передмістях і сільській місцевості.

Зазначається, що навіть республіканці, які мотивовані тими ж питаннями, що сприяли злету ДеСантіса у рейтингах, такими, як боротьба з “радикальною ідеологією пробудження”, віддали перевагу 45-му президенту США.

Загалом Трамп випередив Десантіса з результатом 54% проти 17%. Жоден інший кандидат не перевищив 3% підтримки в опитуванні.

Проте, окрім губернатора Флориди серйозного конкурента для Трампа не знайшлося. Ексвіцепрезидент Майк Пенс, колишня пані посол в ООН Ніккі Гейлі та сенатор Тім Скотт із Південної Кароліни набрали по 3% підтримки. А колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та підприємець Вівек Рамасвамі ще менше – лише 2% підтримки.

Загалом Трамп і ДеСантіс мають високі загальні рейтинги прихильності республіканців – 76% і 66%. Респонденти опитування казали, що їм подобається ДеСантіс і вони люблять Трампа. Втім, деякі респонденти зауважували, що якби вибір стояв між Трампом і ДеСантісом, то вони б обрали останнього.

The New York Times зазначає, що кожен четвертий виборець республіканців серед прихильників антитрампівської фракції, але додає, що “навряд чи цього достатньо, щоб скинути Трампа з трону”.

Лише 19% виборців вважають, що поведінка Трампа після його поразки на виборах 2020 року загрожує американській демократії. І лише 17% вважають, що експрезидент скоїв серйозні федеральні злочини, попри те, що федеральне велике журі висунуло йому звинувачення в неналежному поводженні з секретними документами та в отриманні цільового листа в межах окремої справи про втручання у вибори.

Джерело : NYT

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