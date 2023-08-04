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Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Литва готується закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через “вагнерівців”

Литва - кордон із Білоруссю
Фото: Getty Images

Литва має намір закрити два із шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на передислокацію в цю країну найманців ПВК Вагнера.

Це підтвердив у п’ятницю заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольд Абрамавічюс.

За його словами, уряд має затвердити це рішення уже найближчим часом.

– Якщо нині в Польщі практично один пункт пропуску, то у нас їх шість. Одним із запобіжних заходів було б скорочення з шести пунктів пропуску до чотирьох, – наголосив Абрамавічюс.

Розглядається закриття пунктів пропуску Шумскас і Тверячюс.

Карта Литви
Карта Литви
Google maps
Карта Литви
Карта Литви
Google maps

Як зазначив заступник командувача Державної прикордонної служби Литви Саулюс Некрашявічюс, закриття деяких прикордонних пунктів знизить ризик загроз із боку Білорусі.

– Якщо ми зменшуємо кількість інцидентів, ми зменшуємо й загрози, – заявив він.

Некрашявічюс нагадав, що Польща закривала пункти пропуску на кордоні з Білоруссю в кілька етапів, а зараз залишився “один міжнародний автомобільний пункт пропуску та три-чотири залізничних”.

Тож аналогічний крок з боку Литви свідчив би про застосування єдиних заходів країнами Східної Європи.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс, Варшава та Рига мають бути готові разом закрити кордон із Білоруссю, якщо ситуація з безпекою погіршиться через найманців ПВК Вагнера.

У Польщі також не виключали можливості спільного закриття кордонів.

Як відомо, “вагнерівці” почали переміщуватися до Білорусі після незавершеної спроби заколоту в РФ. Так званий бунт найманців на чолі з власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним тривав 23-24 червня. Після переговорів Пригожина з білоруським диктатором Олександром Лукашенком “вагнерівці” припинили “похід на Москву” і повернулися в табори.

Згодом колони найманців ПВК Вагнера почали з’являтися в Білорусі. Станом на кінець липня їх там було вже понад 5 тис.

У Варшаві попереджали, що понад 100 найманців перемістилися в бік Сувальського коридору – ділянки кордону між Литвою та Польщею, яка відділяє Калінінградську область РФ від Білорусі. Не виключено, що “вагнерівців” можуть задіяти для провокацій на кордоні.

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Джерело: BNS, LRT

Білорусь, держкордон, Литва, ПВК Вагнера
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