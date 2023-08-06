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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ракетні атаки РФ по Запоріжжю і Хмельницькій області: 529-й день війни

Ключові події
00:16
В ОВА розповіли наслідки обстрілу Хмельницької області
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00:11
РФ атакує дронами Вінницьку область
Ракетні атаки РФ по Запоріжжю і Хмельницькій області: 529-й день війни
6 Серпня, 0:16

В ОВА розповіли наслідки обстрілу Хмельницької області

Ввечері під час повітряної тривоги Хмельницьку область атакував ворог. Пролунала серія вибухів в одній з громад.

Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні.

6 Серпня, 0:15

Данілов заявив, що РФ треба ставити на місце

Російську Федерацію необхідно ставити на місце, оскільки країна-агресор схожа на колоса на глиняних ногах.

Так секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував можливу реакцію Заходу на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та блокування судноплавства у Чорному морі.

6 Серпня, 0:11

РФ атакує дронами Вінницьку область

Російські війська продовжують атакувати ударними дронами-камікадзе Shahed Вінницьку область.

Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. В ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Війна в Україні – день 529 – новини України під час війни онлайн

Війна в Україні
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