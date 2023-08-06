Ракетні атаки РФ по Запоріжжю і Хмельницькій області: 529-й день війни
В ОВА розповіли наслідки обстрілу Хмельницької області
Ввечері під час повітряної тривоги Хмельницьку область атакував ворог. Пролунала серія вибухів в одній з громад.
Перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін повідомив, що вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні.
Данілов заявив, що РФ треба ставити на місце
Російську Федерацію необхідно ставити на місце, оскільки країна-агресор схожа на колоса на глиняних ногах.
Так секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував можливу реакцію Заходу на вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи та блокування судноплавства у Чорному морі.
РФ атакує дронами Вінницьку область
Російські війська продовжують атакувати ударними дронами-камікадзе Shahed Вінницьку область.
Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. В ОВА закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.