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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Байден дав зелене світло для навчання українських пілотів на F-16

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

Білий дім підтримує підготовку пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 американського виробництва, втім цим процесом керують Данія й Нідерланди.

Про це у вівторок 8 серпня повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх. 

Вона підкреслила, що президент Байден “дав зелене світло”, щоби зробити це можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16.

– Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди, – зауважила представниця американського оборонного відомства.

Водночас Сінгх наголосила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.

Раніше ми розповідали, що вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові до навчань на американських винищувачах F-16.

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Джерело: Укрінформ
Винищувач F-16, Винищувачі для України, Джо Байден, США
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