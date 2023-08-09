Байден дав зелене світло для навчання українських пілотів на F-16
Білий дім підтримує підготовку пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 американського виробництва, втім цим процесом керують Данія й Нідерланди.
Про це у вівторок 8 серпня повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона підкреслила, що президент Байден “дав зелене світло”, щоби зробити це можливим, а також підтримати процес навчання українських пілотів на F-16.
– Як ви знаєте, процес підготовки очолюють Данія й Нідерланди, – зауважила представниця американського оборонного відомства.
Водночас Сінгх наголосила, що станом на зараз з американського боку поки немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань.
Раніше ми розповідали, що вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові до навчань на американських винищувачах F-16.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський