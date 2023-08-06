Пілоти вже планують, як будуть нищити ворога на F-16: інтерв’ю з Юрієм Ігнатом

Уже зовсім скоро українські пілоти мають вирушити до країн-партнерів для навчань на багатофункціональних винищувачах F-16. Ця довгоочікувана подія має відбутися до кінця літа.

З нагоди Дня повітряних сил ЗСУ Факти ICTV поспілкувалися з їхнім речником Юрієм Ігнатом про особливості тренувань пілотів на F-16, посилення ППО, героїзм під час війни та історію виникнення легенди про Привида Києва.

– Пане Юрію, наші пілоти вже готові вирушати на навчання на винищувачах F-16? Чого вони зараз чекають?

– Пілоти дивляться далеко вперед і чекають свого повернення в Україну на F-16. Про це вчора (розмова відбулася 5 серпня, – Ред.) і командувач заявив у Нацбанку, де презентували монету до Дня Повітряних сил. Він сказав: Повірте, вони швидко опанують винищувач і швидко повернуться виконувати завдання в українському небі.

Саме цього чекають пілоти. Вони вже думають про повернення, і щоб тією технікою вибивати окупантів, вигнати їх із нашої землі, завоювати перевагу в повітрі. Це потрібно. Тому що без повітряного прикриття, без того, щоб контролювати повітряний простір над полем битви в цілому, вкрай складно проводити якісь наземні операції.

Тож пілоти зараз чекають на команду, команда буде зверху: зібрати речі і поїхати. До цього вони готові давно. Тому буде команда – поїдуть. А куди саме, в якій кількості – це непублічна інформація.

Мова йде про невеликі групи на початку, тому що вивчаються різні критерії пілотів: знання англійської мови, професійна діяльність. Визначено за пріоритетністю, хто краще підготовлений, а кому ще десь потрібно підтягнути ту ж англійську мову.

Будуть відправлені групи на навчання в Данію, пізніше в Румунію, у Велику Британію, а можливо, і в інші країни, де є майданчики для опанування теорії та практики на літаках F-16.

– Уже визначено чіткі часові рамки цих навчань?

– Щоб здійснити будь-який задум, потрібен план дій, дорожня карта, яка буде визначальним документом для всього процесу перенавчання, перепідготовки льотчиків, авіаційних фахівців, офіцерів наземних служб, тобто офіцерів бойового управління. Цей план дій уже давно є, нам лише потрібно його постійно погоджувати, консультуватися з нашими західними партнерами, з учасниками авіаційної коаліції.

Тож тут неможливо чітко сказати, що умовно 25-го числа такого-то місяця навчання завершаться. Всі, хто публічно комунікує від української влади, іноземних партнерів, – в кожного своє бачення.

Міністр оборони (Олексій Резніков, – Ред.) казав, що до кінця року українські пілоти можуть (застосовувати літаки F-16, – Ред.) чи на початку наступного. Міністр закордонних справ (Дмитро Кулеба, – Ред.) вже менш оптимістично сказав, що до першого кварталу наступного року. Дехто на Заході говорить про ще більші терміни.

Я думаю, що ми про все остаточно дізнаємося в процесі. Коли пілоти безпосередньо почнуть інтенсивну підготовку на тренажерах, авіасимуляторах і практичну на літаках – стане зрозуміло, наскільки швидко вони зможуть опанувати.