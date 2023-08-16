Експерт пояснив, чому РФ не може зупинити падіння рубля

Навіть термінове підвищення Центробанком РФ облікової ставки не зупинить різке падіння російського рубля. Водночас на російське населення очікує зростання інфляції.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він пояснив, що валютний ринок діє за принципом, коли є товар і є попит на нього. У цьому разі товаром виступає валюта. І що більше рублів на ринку і менше валюти, то вищий курс.

– Тобто якщо є достатня велика кількість рублів, а кількість доларів зменшується, то за один долар дають більше рублів. Власне, що ми зараз і бачимо, – заявив експерт.

Він уточнив, що з доларами у РФ ситуація зараз надзвичайно складна, оскільки основні експортні поставки російської нафти номіновані в юанях і рупіях. Тобто фактичний обсяг доларів у Росії суттєво обмежений, а рублів багато.

Саме тому Центробанк РФ намагається “зв’язати” рублі на кореспондентських рахунках банків підняттям облікової ставки, щоб їхня пропозиція на ринку була меншою. Ці рахунки використовуються під час міжбанківських переказів.

Такий крок означає, що кредити для російського бізнесу будуть дорожчі. Адже бізнес у РФ бере кредит у банку, отримані рублі конвертує в долари і далі на них купує імпорт.

Олег Пендзин нагадав, що після початку повномасштабної війни в 2022 році, коли відбувся перший обвал рубля, валюта в РФ надходила в першу чергу з європейського ринку газу. Величезні гроші від продажу російських енергоносіїв надходили в економіку Росії та формували “достатньо великий обсяг пропозиції валюти”.

А зараз Європа переорієнтувала закупівлі та відмовляється від енергоносіїв із РФ.

– Зараз цього (надходження валюти в РФ від продажу енергоносіїв. – Ред.) немає… Тому я думаю, що оце зв’язування на коррахунках високою обліковою ставкою не допоможе сьогодні зупинити падіння рубля з однієї простої причини: доларів мало, – наголосив Пендзин.

За словами експерта, Росія щомісяця, щоб хоч якось наповнювати доларами внутрішній ринок, продає по пів тонни золота через швейцарські банки. І це сьогодні чи не єдиний шлях для агресора завести валюту.

Олег Пендзин також зазначив, що падіння рубля не дорівнює падінню економіки РФ. Знецінення російської валюти передусім провокує зростання інфляції.

– Падіння рубля є синонімом інфляції. Інфляція б’є по населенню, по купівельній спроможності, по реальних доходах. Тобто що вища інфляція, то гірше починають жити люди. Вища інфляція – і для того, щоб зробити ту ж саму роботу, треба збільшувати видатки на війну. Адже те, що ви раніше купували дешевше за кордоном, тепер потрібно купувати дорожче. Тобто високий курс не є синонімом падіння економіки, він є синонімом здорожчання всього, – пояснив експерт.

Пендзин додав, що на наступному етапі падіння рубля та інфляція однозначно призведуть до зменшення виробництва та стагнації економіки РФ.

За його словами, ми спостерігаємо ситуацію, коли західні санкції починають серйозно впливати на російську економіку.

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