Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Потрапив у течію та тонув: у Кривому Розі мати кинулась рятувати сина і загинула
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
На Харківщині п’яний чоловік закинув сестрі за комір бойову гранату
Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Зеленський і Орпо
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув у Київ з робочим візитом. Вони обговорили оборонну та безпекову співпрацю. 

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

– Фінляндія вже надала Україні допомогу в розмірі €1,7 млрд.Ми зараз готуємо черговий 18-й пакет допомоги. Туди увійде важке озброєння, боєприпаси… Ми маємо поставити остаточно наприкінці цього тижня. Це дуже хороший пакет. Там дуже потрібні матеріали, – сказав Орпо на пресконференції у Києві.

Зеленський подякував Орпо за новий, уже 18-й пакет оборонної підтримки та зазначив, що це дуже потрібні нам боєприпаси та артилерія. 

– Дякую за постійну практичну допомогу Фінляндії для України – військову, гуманітарну, санкційну. За солідарність вашої держави з нашою у боротьбі за свободу й незалежність. Та за спільну роботу заради реалізації Формули миру. Безпека важлива для всіх, – наголосив український президент. 

Зеленський і Орпо

Фото: Офіс президента

Президент також зауважив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, що підтверджує: Фінляндія й надалі буде надійним захисником нормального життя у Європі та Україні.

Нагадаємо, на святкування Дня Незалежності середу до України прибули президент Литви Гітанас Науседа та президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

Читайте також
Зеленський привітав українців з Днем прапора, над Києвом підняли особливий стяг
Зеленський

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, Фінляндія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський про контрнаступ: нам складно, але ми йдемо вперед
Володимир Зеленський
Вилучено понад 10 тис. медичних справ: МВС повідомили про результати обшуків ТЦК, МСЕК та ВЛК
Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський
Нема чого коментувати: Зеленський про ймовірну відставку Резнікова
Зеленський
Український дрон Перун: аналог Ланцета скоро допомагатиме ЗСУ на фронті
Український дрон Перун
Вибухи в Оленівці в окупованому Криму: в ГУР підтвердили знищення комплексу С-400
Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський
Ігри
Відео
З одного пекла в інше: героїчна історія жінки з Азовсталі, яка пережила російський полон

86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.

Христина Гавриш
Вчився крутити педалі з нуля: 70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
70-річний француз приїхав до Києва на велосипеді, щоб допомогти українцям
Встигає нищити ворожу техніку та здобувати освіту: історія наймолодшого бійця аеророзвідки
Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей, народжених під вибухи
Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь