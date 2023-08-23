Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув у Київ з робочим візитом. Вони обговорили оборонну та безпекову співпрацю.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.
– Фінляндія вже надала Україні допомогу в розмірі €1,7 млрд.Ми зараз готуємо черговий 18-й пакет допомоги. Туди увійде важке озброєння, боєприпаси… Ми маємо поставити остаточно наприкінці цього тижня. Це дуже хороший пакет. Там дуже потрібні матеріали, – сказав Орпо на пресконференції у Києві.
Зеленський подякував Орпо за новий, уже 18-й пакет оборонної підтримки та зазначив, що це дуже потрібні нам боєприпаси та артилерія.
– Дякую за постійну практичну допомогу Фінляндії для України – військову, гуманітарну, санкційну. За солідарність вашої держави з нашою у боротьбі за свободу й незалежність. Та за спільну роботу заради реалізації Формули миру. Безпека важлива для всіх, – наголосив український президент.
Президент також зауважив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, що підтверджує: Фінляндія й надалі буде надійним захисником нормального життя у Європі та Україні.
Нагадаємо, на святкування Дня Незалежності середу до України прибули президент Литви Гітанас Науседа та президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза.
86 днів на Азовсталі під постійним прицілом російських терористів. 11 місяців полону. Пекельна Оленівка та російська тюрма. Усе це пережила 55-річна одеситка Світлана Ворова. Вона вступила до полку Азов після загибелі сина на війні і була там діловодом. Нині Світлана на волі, проходить реабілітацію і, попри пережите пекло, планує повернутися на службу.Христина Гавриш