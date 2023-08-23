Фінляндія оголосила про 18-й пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, який прибув у Київ з робочим візитом. Вони обговорили оборонну та безпекову співпрацю.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

– Фінляндія вже надала Україні допомогу в розмірі €1,7 млрд.Ми зараз готуємо черговий 18-й пакет допомоги. Туди увійде важке озброєння, боєприпаси… Ми маємо поставити остаточно наприкінці цього тижня. Це дуже хороший пакет. Там дуже потрібні матеріали, – сказав Орпо на пресконференції у Києві.

Зеленський подякував Орпо за новий, уже 18-й пакет оборонної підтримки та зазначив, що це дуже потрібні нам боєприпаси та артилерія.

– Дякую за постійну практичну допомогу Фінляндії для України – військову, гуманітарну, санкційну. За солідарність вашої держави з нашою у боротьбі за свободу й незалежність. Та за спільну роботу заради реалізації Формули миру. Безпека важлива для всіх, – наголосив український президент.

Президент також зауважив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, що підтверджує: Фінляндія й надалі буде надійним захисником нормального життя у Європі та Україні.

Нагадаємо, на святкування Дня Незалежності середу до України прибули президент Литви Гітанас Науседа та президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

Джерело : Офіс президента

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