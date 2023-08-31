Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з поставок зброї – розвідка США

Росія і Північна Корея “активно просуваються” у переговорах щодо потенційної угоди про постачання зброї, яка забезпечила б значну кількість боєприпасів для різних типів озброєнь, включаючи артилерію, що є останнім свідченням того, що Кремль відчайдушно намагається отримати додаткові матеріальні засоби для свого невдалого вторгнення в Україну.

Про це пише CNN із посиланням на нещодавно оприлюднені дані американської розвідки.

Зазначені повідомлення про потенційну угоду між КНДР та РФ з’явилася всупереч публічним заявам Північної Кореї про протилежне.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила в середу, що вона, як і раніше, стурбована тим, що КНДР та РФ ведуть переговори про постачання зброї, і що після поїздки міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї минулого місяця друга делегація російських чиновників відвідала Пхеньян для подальших переговорів про потенційну угоду.

Окрім другої делегації, президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких “пообіцяли посилити двосторонню співпрацю”, за словами Джона Кірбі, координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

– Ми як і раніше стурбовані тим, що КНДР продовжує розглядати можливість надання військової підтримки російським військовим силам в Україні, і у нас є нова інформація, якою ми можемо поділитися сьогодні, про те, що переговори щодо озброєнь між Росією і КНДР активно просуваються. Після цих переговорів обговорення на високому рівні може продовжитися в найближчі місяці, – сказав Кірбі.

Тим часом, посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд звинуватила Росію і Північну Корею в переговорах про постачання зброї. Грінфілд назвала це “ганебним” і порушенням резолюцій Ради Безпеки, схвалених Росією.

Оприлюднення нових розвідувальних даних є останнім прикладом того, як Білий дім планує продовжувати висвітлювати зусилля Росії, спрямовані на уникнення західних санкцій і отримання зброї для своєї війни, а також повідомляти Північній Кореї, що США уважно стежать за цими зусиллями. Це також найдетальніший доказ, наданий за останні місяці, що Росія співпрацює з Північною Кореєю з метою сприяння її вторгненню в Україну.

– За цими потенційними угодами Росія отримала б від КНДР значну кількість і різноманітні типи боєприпасів, які російські військові планують використати в Україні. Ці потенційні угоди можуть також містити надання сировини, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі, – заявив Кірбі, пообіцявши, що США вживатимуть прямих заходів для введення санкцій проти будь-яких суб’єктів, залучених до потенційних угод, і закликав Пхеньян припинити переговори.

Раніше цього місяця Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу ухилення від санкцій, спрямовану на підтримку угод з продажу зброї між Росією і Північною Кореєю.

Кірбі також заявив, що спроби Росії отримувати зброю з таких країн, як Іран і Північна Корея, є чітким сигналом про те, що Москва перебуває в скрутному становищі.

– Немає іншого способу подивитися на це, окрім відчаю і слабкості, відверто кажучи, – сказав чиновник.

Наприкінці минулого року Пхеньян поставив приватній військовій компанії Вагнер піхотні ракети і реактивні снаряди для своїх військ в Україні, а західні офіційні особи заявили, що Іран постачав Росії зброю для використання в Україні. Іран і Північна Корея заперечують ці заяви.

Джерело : CNN

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