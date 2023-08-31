Бен Воллес подав у відставку – ЗМІ

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес подав у відставку.

Про це повідомляє видання Sky News.

Очікується, що прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосить про нового міністра оборони сьогодні.

Бен Воллес очолював відомство чотири роки – із 2019 року.

До цього три роки він був міністром з безпеки та економічних злочинів.

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