Міністр оборони Британії підтвердив свою майбутню відставку

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що він піде з уряду під час найближчих перестановок у Кабінеті міністрів і не братиме участі в наступних виборах.

Чутки про свою відставку він підтвердив в інтерв’ю газеті The Times.

Воллес заявив, що “не буде виставляти свою кандидатуру наступного разу”, але виключив можливість “передчасного” відходу з парламенту і змушення Ріші Сунака брати участь у чергових додаткових виборах.

– Я почав займатися політикою в шотландському парламенті 1999 року. Це 24 роки, – сказав він.

Воллес обіймає посаду міністра оборони з липня 2019 р., до цього з 2016 р. він був міністром з безпеки та економічних злочинів.

Говорячи про навантаження та обов’язки із забезпечення безпеки на посаді міністра з 2016 року, він зазначив, що “провів понад сім років із трьома телефонами біля ліжка”.

В інтерв’ю Воллес заявив, що повідомив прем’єр-міністру про свій намір піти у відставку 16 червня і планував зробити це влітку.

Однак, за його словами, він був змушений публічно підтвердити свої плани завчасно після того, як хтось із членів уряду повідомив, що він розглядає можливість звільнення.

Як явне попередження Ріші Сунаку з приводу витрат на оборону він зазначив, що прем’єр-міністр взяв на себе зобов’язання витрачати на оборону 2,5% ВВП, “хоча і без зазначення дати”.

Він сказав, що його найбільше турбують загрози безпеці, які походять від Росії та експансіоністського Китаю, а також потенційне “відродження Ізіди або Аль-Каїди в Африці”.

– До кінця десятиліття світ стане набагато більш небезпечним, більш невпевненим. Я думаю, що ми опинимося втягнутими в конфлікт. Незалежно від того, чи буде це холодний або гарячий конфлікт, я думаю, що ми опинимося в складному становищі, – сказав він.

Щодо Росії він попередив, що “якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко вражений”.

– У нього все ще є військово-повітряні сили, у нього все ще є військово-морський флот, і ми бачимо, що його флот здійснює досить агресивні маневри. Путін ще не закінчив із нами. У найближчі три-чотири роки він може ще побешкетувати, – сказав Воллес.

Також міністр оборони Британії заявив, що пишається тим, що йому вдалося домовитися про збільшення бюджету Міністерства оборони на “£24 млрд”, а також про “реформу оборонного відомства та інвестиції в модернізацію армії”.

– Я очолив міністерство, яке 30 років зазнавало скорочень, і визнав, що весь уряд займається охороною здоров’я та освітою, а оборона – це просто дискреційні витрати. Я сподіваюся, що за останні чотири роки мені вдалося домогтися дійсно нових грошей і перемогти в суперечці про те, що оборона – це головне, – сказав він.

Перед цим видання The Times писало, що Бен Воллес планує піти з посади восени.

Раніше Воллес став об’єктом гарячих дискусій після заяв про те, що Велика Британія “не Amazon” і людям бракує вдячності, кажучи про Україну і президента Володимира Зеленського.

У відповідь на це в соціальних мережах українці “засипали” міністра оборони Британії словами подяки, часто в саркастичній та уїдливій манері. Президент Зеленський у відповідь сказав, що Україна завжди була вдячна Британії за допомогу, про що неодноразово публічно говорилося.

Прем’єр Британії Ріші Сунак дистанціювався від слів Воллеса, заявивши, що Україна захищається і що вона завжди вдячна за допомогу.

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