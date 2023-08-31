Бен Уоллес подал в отставку – СМИ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку.
Об этом сообщает издание Sky News.
Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак объявит о новом министре обороны сегодня.
Бен Уоллес возглавлял ведомство четыре года – с 2019 года.
До этого три года он являлся министром по безопасности и экономическим преступлениям.
Уоллес отмечал, что эти более семи лет провел “с тремя телефонами у кровати”.
В интервью The Times он заявлял: еще 16 июня уведомил премьер-министра о том, что собирается в отставку летом 2023 года.
Журналистам Бен Уоллес объявил о своем намерении уйти из правительства во время ближайших перестановок в Кабинете министров и не принимать участия в следующих выборах спустя месяц – в середине июля 2023 года.
Вероятным преемником Уоллеса, по данным Sky News, может стать нынешний глава Министерства энергетики Грант Шеппс.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев