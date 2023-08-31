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Татьяна Забожко, редактор ленты

Бен Уоллес подал в отставку – СМИ

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку.

Об этом сообщает издание Sky News.

Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак объявит о новом министре обороны сегодня.

Бен Уоллес возглавлял ведомство четыре года – с 2019 года.

До этого три года он являлся министром по безопасности и экономическим преступлениям.

Уоллес отмечал, что эти более семи лет провел “с тремя телефонами у кровати”.

В интервью The Times он заявлял: еще 16 июня уведомил премьер-министра о том, что собирается в отставку летом 2023 года.

Журналистам Бен Уоллес объявил о своем намерении уйти из правительства во время ближайших перестановок в Кабинете министров и не принимать участия в следующих выборах спустя месяц – в середине июля 2023 года.

Вероятным преемником Уоллеса, по данным Sky News, может стать нынешний глава Министерства энергетики Грант Шеппс.

Источник: Sky News
Бен Уоллес, Великобритания, Міноборони, Ріші Сунак
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