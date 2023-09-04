Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20
Президент США Джо Байден заявив: він розчарований тим, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії.
Про це повідомляє Reuters.
– Я розчарований… але я збираюся з ним зустрітися, – сказав Байден, не уточнюючи деталей.
Американський президент відвідає Індію з 7 по 10 вересня для участі в саміті країн Великої двадцятки, а потім вирушить до В’єтнаму, щоби зміцнити відносини з Азією.
Сі Цзіньпін, ймовірно, пропустить саміт. Прем’єр-міністр Китаю Лі Цянь, як очікується, представлятиме Пекін на зустрічі в Нью-Делі.
Байден, відповідаючи на запитання, чи з нетерпінням він чекає поїздки, сказав: Так, із нетерпінням.
– Я очікую трохи більше… координації. Думаю, що Індія і В’єтнам хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним, – зазначив він.
Раніше журналісти Bloomberg повідомили, що російський диктатор Володимир Путін планує візит до Китаю.
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