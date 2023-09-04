Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін не приїде на саміт G20

Президент США Джо Байден заявив: він розчарований тим, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії.

Про це повідомляє Reuters.

– Я розчарований… але я збираюся з ним зустрітися, – сказав Байден, не уточнюючи деталей.

Американський президент відвідає Індію з 7 по 10 вересня для участі в саміті країн Великої двадцятки, а потім вирушить до В’єтнаму, щоби зміцнити відносини з Азією.

Сі Цзіньпін, ймовірно, пропустить саміт. Прем’єр-міністр Китаю Лі Цянь, як очікується, представлятиме Пекін на зустрічі в Нью-Делі.

Байден, відповідаючи на запитання, чи з нетерпінням він чекає поїздки, сказав: Так, із нетерпінням.

– Я очікую трохи більше… координації. Думаю, що Індія і В’єтнам хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним, – зазначив він.

Раніше журналісти Bloomberg повідомили, що російський диктатор Володимир Путін планує візит до Китаю.

Джерело : Reuters

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