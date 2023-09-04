Успішний контрнаступ ЗСУ може змінити позицію Китаю щодо війни в Україні – експерти

У разі успішного контрнаступу ЗСУ Китай може змінити свою позицію щодо російсько-української війни.

Так вважають експерти, з якими поспілкували журналісти Голосу Америки.

– Якщо контрнаступ з боку України спрацює, китайці опиняться у дуже складному становищі, – зауважив професор Джорджтаунівського університету Денніс Крейг Вайлдер, який вважає політику Китаю щодо України “фальшивим нейтралітетом”.

На його думку, Китай опиниться перед складним вибором, якщо ЗСУ деокупують свою територію, або зайдуть на територію Росії.

– Одна сторона в Пекіні казала б, що нам потрібно більше підтримувати Путіна, що треба переступити межу і надати Путіну летальну зброю. Інша сторона в Пекіні сказала б, що краще знайти спосіб швидко домовитися, щоб Путіна не знищили, – зауважив Вайлдер.

Професор Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США, припускає, що Пекін навпаки може ухвалити рішення посилити підтримку Путіна, побачивши успіхи ЗСУ, які поставлять під загрозу російський контроль над Кримом.

– Якби Китай дійшов висновку, що, скажімо, Україна досягла достатнього прогресу, щоб загрожувати сухопутному мосту або поставила під загрозу російський контроль над Кримом, тоді ми могли б побачити ситуацію, в якій Китай задумається: можливо, справді потрібно втрутитися в більш рішучий спосіб, можливо, потрібно надати Росії смертоносну допомогу у значній кількості, – сказав Елі Вайн.

Водночас експерти наголошують, що для Китаю є абсолютно неприйнятним використання Росією ядерної зброї.

– Я думаю, це був би розрив з Москвою, це дуже змінило б відносини між Пекіном і Москвою, оскільки китайці не хочуть брати участь у ядерній війні із Заходом і розцінили б це як неймовірно небезпечну ескалацію ситуації, – сказав Денніс Крейг Вайлдер.

За словами професора, хоч китайці публічно заявили про нейтралітет у цій війні, насправді ж вони ніколи не засуджували росіян за вторгнення в Україну. – Китайське телебачення підтримує росіян. Уряд Китаю дозволив надсилати допомогу росіянам – не летальну, але запчастини, інше обладнання, необхідне російській армії. Тому, коли Китай каже, що він нейтральний, ви повинні сприймати це з великою недовірою. Наразі китайці намагаються бути посередниками у досягненні миру, але їхнє головне занепокоєння полягає не в мирному врегулюванні на користь України, а скоріше в мирному врегулюванні, яке не дозволить Путіну втратити обличчя чи владу. Хоча китайці залучені в мирний процес, вони залучені так, щоб підтримати росіян, – переконаний Вайлдер. Читайте також Путін планує візит до Китаю – перший закордонний візит після ордеру МКС

Джерело : Голос Америки

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