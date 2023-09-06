В ЄС підписали перші контракти на спільну закупівлю 155-мм снарядів для України

Європейське оборонне агентство (EDA) підписало вісім контрактів з європейською промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.

Про це повідомила пресслужба EDA.

Підписання останніх п’яти угод відбулося у штаб-квартирі EDA у Брюсселі 5 вересня під час візиту туди послів Комітету з політики та безпеки ЄС.

Завдяки цим контрактам країни-члени ЄС і Норвегія матимуть можливість закуповувати 155-мм боєприпаси через EDA, яка працюватиме як закупівельна агенція.

– Зараз ми пропонуємо державам-членам життєздатні можливості розміщувати замовлення для промисловості через EDA, щоб підтримати Україну або поповнити власні національні запаси. Тепер державам-членам належить повною мірою використати ці можливості, – сказав виконавчий директор EDA Їржі Шедіві.

Боєприпаси, що закуповуються, призначені для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Зазначено, що незабаром буде укладено більше рамкових контрактів на інші гаубичні системи.

Рада ЄС затвердила пропозицію про збільшення виробництва боєприпасів і ракет за підтримки Союзу.

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