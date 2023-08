До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналися Естонія та Литва

Естонія та Литва приєднуються до декларації G7 на підтримку гарантій безпеки для України.

Про це повідомила у Twitter прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, оприлюднивши спільну заяву глав урядів Естонії, Литви та Латвії, яка приєдналася до декларації 9 серпня.

– Ми продовжимо допомагати Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на шляху до членства в НАТО та ЄС, – написала Каллас.

Estonia, together with Lithuania and Latvia, joins the #G7 declaration of support for Ukraine.

We will keep helping #Ukraine until victory. We will support Ukraine on its path towards NATO and EU membership.

Full joint statement with @krisjaniskarins and @IngridaSimonyte ⬇️ pic.twitter.com/7xMErFKYWb

— Kaja Kallas (@kajakallas) August 17, 2023