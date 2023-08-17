До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналися Естонія та Литва

Естонія та Литва приєднуються до декларації G7 на підтримку гарантій безпеки для України.

Про це повідомила у Twitter прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, оприлюднивши спільну заяву глав урядів Естонії, Литви та Латвії, яка приєдналася до декларації 9 серпня.

– Ми продовжимо допомагати Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на шляху до членства в НАТО та ЄС, – написала Каллас.

Estonia, together with Lithuania and Latvia, joins the #G7 declaration of support for Ukraine. We will keep helping #Ukraine until victory. We will support Ukraine on its path towards NATO and EU membership. Full joint statement with @krisjaniskarins and @IngridaSimonyte ⬇️ pic.twitter.com/7xMErFKYWb — Kaja Kallas (@kajakallas) August 17, 2023

У заяві наголошується, що тільки членство в блоці може стати гарантом безпеки України в майбутньому.

– Членство України в НАТО також суттєво зміцнить євроатлантичну безпеку і стабільність… Україна довела свою готовність просувати наші спільні принципи демократії, свободи особистості та верховенства закону, а також вносити свій внесок у безпеку Північноатлантичного регіону, – йдеться в документі.

Прем’єри країн Балтики також заявили про готовність співпрацювати з Україною на шляху до її членства в ЄС.

– Сильна, незалежна і процвітаюча Україна, яка повністю прив’язана до євроатлантичної сім’ї, необхідна для європейської безпеки. Пам’ятаючи про це, ми приєднуємося до Декларації G7 про підтримку України. Ми працюватимемо з Україною в рамках цієї багатосторонньої структури для встановлення зобов’язань і домовленостей у сфері безпеки, які допоможуть Україні якнайшвидше перемогти у цій війні, – наголошується в заяві.

На саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня лідери країн G7 погодили Спільну декларацію щодо гарантій безпеки для України.

До декларації приєдналися Бельгія, Чехія, Греція, Данія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція, Болгарія, а тепер ще й Естонія з Литвою.

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