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Валерій Савицький, редактор стрічки

Борис Джонсон вважає, що з Путіним неможливо домовитися щодо припинення війни

Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон не вірить у можливість досягти компромісу із президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив під час форуму Yalta European Strategy, що відбувся 8-9 вересня у Києві, повідомляє Європейська правда.

– Звичайно, ми всі хочемо миру якнайшвидше. Ми всі молимося за мир. Проте ми розуміємо, що не отримаємо мир шляхом домовленостей із Путіним. Пригожин хотів досягти угоди з Путіним – і бачите, як все сталося, – зазначив Борис Джонсон.

За його словами, причиною нинішньої війни стала неготовність НАТО прийняти Україну.

Зараз дивляться

– Все було би інакше, якби ми були набагато чіткішими у своїй позиції, а ми говорили одне, а думали інше – і це призвело до трагедії. І ми тепер маємо чітко сказати, що хочемо, щоб Україна якомога швидше стала членом НАТО. Якомога швидше, – вважає екс-прем’єр Британії.

За словами Бориса Джонсона, Путін перший розбив аргумент про те, що якщо Україну приймуть у НАТО, то це спровокує російського президента.

– Це (рішення якнайшвидше прийняти Україну в НАТО. – Ред.) буде дуже тяжко прийняти деяким людям в Росії, але це має бути як у Біблії: “Сила віри – в чіткості”, – резюмував політик.

Нагадаємо, 12-13 липня 2023 року у Вільнюсі відбувся саміт Північноатлантичного союзу (НАТО).

За підсумками зустрічі, держави-члени погодили пакет із трьох пунктів, який має наблизити вступ України до військово-політичного альянсу.

Першим пунктом є багаторічна програма, що дозволить Україні перейти на тренування військових за стандартами НАТО. Другий пункт – затвердження створення Ради Україна-НАТО. І третє рішення – скасування Плану дій щодо членства й обіцянка прийняти Україну в Альянс, “коли будуть досягнуті умови”.

Борис Джонсон жорстко розкритикував рішення лідерів країн НАТО, які не запросили Україну до військово-політичного блоку на Вільнюському саміті.

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Борис Джонсон вважає, що з Путіним неможливо домовитися щодо припинення війни

Війна в Україні, Джонсон, Пригожин, Путін
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