Вишки для прослуховування та обхід квартир зі зброєю: Федоров про псевдовибори на ТОТ

Псевдовибори на тимчасово окупованій частині України тривають під тиском з боку загарбників.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що група з двох осіб з ящиком для бюлетенів разом з щонайменше двома озброєними людьми обходять всі будинки та квартири. Федоров повідомив, у разі, якщо людина відчиняє двері, то її змушують голосувати та кидати бюлетень у відкритому вигляді, що також є порушенням.

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Він зазначив, якщо двері не відчиняють, то дані цих людей передають до комендатури. А ця структура у свою чергу повинна змусити мешканців тимчасово окупованих територій проголосувати. З цією метою загарбники навіть можуть вдаватися до допиту чи запроторювати до підвалу на декілька днів.

Зокрема у Мелітополі, як повідомляє Федоров у Telegram, російські окупанти встановили вишки мобільного зв’язку та прослуховують телефонні розмови українців.

Федоров повідомив, що одну російську вишку помітили біля лікарняного містечка, а другу – на мікрорайоні навпроти 24-го училища.

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