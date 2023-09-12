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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Блокування роботи Starlink біля Криму. У Сенаті вимагають провести розслідування щодо Маска

Сенат США
Фото: Depositphotos

Сенатор Елізабет Воррен вимагає провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні роботу Starlink для атаки на російські військові кораблі біля берегів Криму.

Про це повідомляє Bloomberg.

– Конгрес має розслідувати, що тут сталося і чи маємо ми адекватні інструменти, щоб переконатися, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером, – сказала вона.

Зазначено, що Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритому саміті з сенаторами в Капітолії в середу, 13 вересня.

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Воррен також хоче, щоб Міністерство оборони розглянуло свої контрактні відносини з компанією.

Голова Комітету з питань збройних сил Джек Рід, демократ із Род-Айленду, також заявив, що він занепокоєний цим питанням, враховуючи, що уряди традиційно контролювали супутники, а президенти вирішували, що з ними робити.

7 вересня видання CNN повідомило, що в уривку книги про Ілона Маска йшлося про зрив атаки ЗСУ на російський флот.

Мільярдер минулого року нібито таємно наказав відключити Starlink неподалік Криму, щоб не допустити удару по кораблях РФ, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Рішення Маска було викликане страхом, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї Росією.

Згодом Ілон Маск відреагував на заяви про те, що він таємно відключив роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році. За його словами, в цьому районі сервіс і так не був доступний, а він просто відмовився його ввімкнути.

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Ілон Маск

Джерело: Bloomberg
SpaceX, Starlink, Ілон Маск, Війна в Україні, Сенат США, США, Україна
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