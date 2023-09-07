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Маск таємно наказав відключити Starlink біля Криму, щоб зірвати атаку ЗСУ на російський флот – CNN

Ілон Маск
Фото: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск минулого року таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв’язку Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку ЗСУ на російський військово-морський флот.

Про це пише CNN з посиланням на опублікований уривок з біографічної книги Ілон Маск Волтера Айзексона.

У книзі Айзексон пише, що коли “українські підводні дрони, начинені вибухівкою, наблизилися до російського флоту, вони втратили зв’язок і, не завдавши шкоди, опинилися на березі”.

Рішення Маска, після якого українські чиновники просили знову включити Starlink, було викликане “гострим страхом, що Росія відповість на українську атаку на Крим ядерною зброєю”.

Побоювання Маска щодо “міні-Перл-Гарбора”, як він висловився, у Криму не справдилися.

Нещодавно видання Washington Post оприлюднило матеріал, в якому йшлося про аналіз Європейської комісії щодо соцмережі Х (колишній Twitter) під керівництвом Ілона Маска.

За даними Єврокомісії, після змін, запроваджених Маском, соцмережа X стала важливим майданчиком для поширення російської пропаганди про Україну.

Дослідження показало, що, попри добровільні зобов’язання найбільших соцмереж, зокрема Meta, протидіяти пропаганді Кремля, російська дезінформація проти України процвітає.

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Starlink, Ілон Маск, Війна в Україні
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