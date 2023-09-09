Маск спершу допоміг Україні, а потім зірвав таємну атаку на флот РФ у Криму: WP розповіла подробиці

На початку повномасштабного вторгнення Росії тисячі терміналів Starlink допомогли Україні втримати зв’язок, як і під час зимових блекаутів.

Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров звернувся у Twitter до Ілона Маска з проханням надіслати Україні термінали. Він написав: Просимо забезпечити Україну станціями Starlink. Маск погодився, і через два дні в Україну прибули перші 500 терміналів. Пізніше SpaceX відправив ще 2 тис. терміналів через Польщу.

Як пише The Washington Post, Маск зв’язався через Zoom з президентом Володимиром Зеленським, обговорив логістику більш масштабного розгортання і пообіцяв відвідати Україну, коли війна закінчиться.

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Та що довше тривала повномасштабна війна, то більш суперечливі заяви про Україну робив Маск. Зокрема, писав про успішну мобілізацію росіян, закликав не дратувати Москву та визнавати за нею право на окуповані території.

Здавалося, що з прибічника України Маск перетворювався на людину, готову віддати перемогу Путіну, аби не допустити більшої ескалації. Про це у своїй новій книзі Ілон Маск написав відомий біограф Волтер Айзексон.

Під час роботи над книгою від багато спілкувався з мільярдером. Уривок з книги опублікувало видання The Washington Post. Коротко розповідаємо, про що там йдеться.

Маск двічі на день отримував звіти про роботу Starlink в Україні та про те, як термінали допомагали ЗСУ.

— Комплекти Starlink вже дозволяють Збройним силам України продовжувати роботу командних центрів на театрі бойових дій. Ці комплекти можуть бути питанням життя або смерті, оскільки противник зараз приділяє значну увагу інфраструктурі зв’язку. Вони просять більше, – написала директорка SpaceX з операцій Starlink Лорен Дреєр Маску 1 березня.

Наступного дня SpaceX відправила ще 2 тис. терміналів через Польщу. Але Дреєр сказав, що в деяких районах електрику вимкнули, тож багато з них не працюватимуть. Маск погоджував нові відправки, а ще запропонував надати батареї та сонячні панелі, щоб Starlink працював там, де відключали електроенергію.

Вже у березні 2022 року завдяки Starlink працювало українське телебачення. Маск забезпечував зв’язком підрозділ спеціальних операцій та дозволяв українському командуванню зв’язуватися з Об’єднаним командуванням спеціальних операцій США.

У вересні 2022 року позиція Маска змінилася, після того як мільярдер дізнався, що Україна хоче таємно атакувати російський флот в окупованому Севастополі. Було відправлено шість надводних дронів-камікадзе і використано Starlink для наведення цілей.

Маск занервував, а напередодні говорив про війну з послом Росії у США Анатолієм Антоновим, який заявив, що атака на Крим призведе до ядерного удару. Мільярдер боявся “світової катастрофи” і того, що частково в цьому буде винен він.

Маск особисто втрутився в українську спецоперацію у Криму. Він таємно наказав своїм інженерам вимкнути Starlink у радіусі 100 км від узбережжя Криму. У результаті українська атака провалилась: біля Севастополя дрони втратили зв’язок і просто прибилися до берега.

Федоров намагався переконати Маска відновити зв’язок біля півострова і таємно показав йому дизайн дронів і розповів, наскільки вони важливі для боротьби за свободу, але отримав відмову. Маск відповів йому, що Україна “заходить занадто далеко і хоче завдати Росії стратегічної поразки”.

У книзі йдеться, що Маск говорив з чиновниками США та сказав їм, що не хоче, аби Starlink використовували в наступі. Цю ж обіцянку він дав російському дипломату.

— Якби українцям атаками вдалося потопити російський флот, це було б схоже на міні-Перл-Харбор і призвело б до серйозної ескалації. Ми не хотіли бути частиною цього, – каже Маск.

Пізніше Федоров довго переконував Маска дозволити використовувати Starlink під час деокупації Півдня і Сходу. Міністр розповідав мільярдеру про своїх близьких в окупованій Василівці та про російські беззаконня і безчинства там. Маск казав про ризик Третьої світової та необхідність “мирного плану”, бо мобілізація в РФ призведе до знищення всієї інфраструктури України. Ці розмови розчарували Маска.

— Як я на цій війні? Starlink не мав на меті брати участь у війнах. Він був створений для того, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, ходити в школу і робити хороші мирні речі, а не завдавати ударів з безпілотників, – казав мільярдер.

SpaceX та США домовилися про роль Starlink в Україні у війні до 2023 року. На початку 2023 року в Україну було відправлено понад 100 тис. нових супутникових тарілок. Крім того, Starlink запустив супутниковий сервіс під назвою Starshield, який був спеціально розроблений для військового використання.

SpaceX ліцензувала супутники та послуги Starshield для військових та інших відомств США, що дозволило уряду визначити, як вони можуть і повинні використовуватися в Україні та інших країнах.

Джерело : The Washington Post

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