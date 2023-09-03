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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Північна Корея провела імітацію тактичної ядерної атаки

ядерна ракета КНДР
Фото: Depositphotos

У суботу, 2 вересня, Північна Корея провела імітацію тактичної ядерної атаки, в ній були задіяні дві крилаті ракети великої дальності.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Зазначено, що навчання були проведені, аби “попередити ворогів”, що Північна Корея буде готова до ядерної війни, оскільки Пхеньян знову пообіцяв посилити військове стримування проти Вашингтона і Сеула.

– Дві крилаті ракети з макетами ядерних боєголовок пролетіли 1500 кілометрів на заданій висоті 150 метрів, – йдеться у повідомленні.

Агентство вказує, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також відвідав машинний комплекс, який виробляє морські двигуни, і великий завод боєприпасів, щоб підкреслити важливість зміцнення військово-морських сил Пхеньяна.

Раніше Міноборони Японії повідомило про пуск балістичної ракети з боку КНДР.

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Джерело: Reuters
КНДР, Ракета, Ядерна зброя
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