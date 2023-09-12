У Раді Європи визначили принципи для досягнення “повної відповідальності” РФ за війну

У Латвії міністри юстиції країн-членів та країн-спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів для досягнення “повної відповідальності” за агресію Росії проти України та забезпечення відшкодування всім жертвам війни.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Документ отримав назву “Ризькі принципи”.

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Зазначено, що Реєстр збитків для України повинен мати підхід, орієнтований на потерпілих, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема, для найбільш вразливих груп населення, таких як жінки та діти.

У документі також наголошують важливість надання допомоги національним органам влади для сприяння координації внутрішніх зусиль, спрямованих на підтримку функціонування Реєстру, та проведення змістовних консультацій із громадянським суспільством і неурядовими організаціями.

– Міністри нагадали про важливість Реєстру збитків як першого кроку для забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні своєю незаконною війною. Робота Реєстру, зокрема його цифрової платформи з усіма даними про претензії та докази, покликана стати першим компонентом майбутнього міжнародного механізму компенсації, – йдеться у заяві.

У Раді Європи наголосили, що це допоможе забезпечити повне та ефективне відшкодування збитків Україні та жертвам через окремий міжнародний інструмент, який буде створено у співпраці з Україною.

У заяві зазначено, що всі звинувачення у злочинах, зокрема воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні військами РФ в Україні, мають бути “повністю розслідувані та, якщо це виправдано, переслідуватися згідно із законом на національному та міжнародному рівнях, щоб винні відповіли за свої дії”.

Окрім того, міністри заявили про підтримку розслідувань, які проводить українська влада, інші національні органи влади та прокурор Міжнародного кримінального суду.

Представники Ради Європи закликали всі відповідні зацікавлені сторони брати активну участь у виявленні місць перебування незаконно депортованих та переміщених росіянами українських дітей, та надати допомогу для їх безпечного повернення.

Раніше в ООН заявили, що за всі напади на Україну РФ має понести відповідальність.

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