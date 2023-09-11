Режим Лукашенка створює в Білорусі ПВК на базі вагнерівців – ЦНС

У Білорусі найманцям ПВК Вагнера пропонують приєднатися до приватної військової компанії, створеної диктатором Олександром Лукашенком.

Такі дані оприлюднив Центр національного спротиву.

Зазначається, що маріонетковий режим у Білорусі формує власну ПВК ГардСервіс на базі вагнерівців.

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– Усім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з Міноборони РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК ГардСервіс, – йдеться в повідомлення.

Ця білоруська ПВК постійно тренується в Мінській області на базі колишнього центру спецпідготовки Динамо.

А основне завдання ПВК ГардСервіс – протидія опозиції в разі несприятливого політичного сценарію для Лукашенка.

ГардСервіс було створено спеціальним указом білоруського диктатора в 2019 році. Ця структура постійно співпрацює з бойовиками-вагнерівцями.

Ще в січні західні ЗМІ писали, що в Білорусі створюють аналог ПВК Вагнера, а її учасники тренуються на кількох білоруських полігонах. На той момент, за непідтвердженими даними, кількість персоналу ПВК могла налічувати понад тисячу.

Висловлювалися припущення, що ГардСервіс можуть використовувати під час війни проти України – в диверсійно-розвідувальних групах і для штурмів.

Як відомо, переміщення вагнерівців до Білорусі розпочалося після невдалої спроби так званого заколоту в РФ 23-24 червня. Проте вже в серпні був помічений активний демонтаж табору ПВК Вагнера в селі Цель під Осиповичами.

23 серпня в Тверській області РФ розбився приватний пасажирський літак, серед пасажирів якого значився власник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Олександр Лукашенко тоді оголосив, що вагнерівці і далі залишатимуться на території Білорусі, а новини про загибель Пригожина на це не вплинуть.

Джерело: Центр національного спротиву

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