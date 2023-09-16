Туреччина може відмовитися від майбутнього членства в ЄС – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна може “розійтися” з Європейським Союзом у питанні щодо свого членства в ЄС після опублікованої минулого тижня доповіді Європарламенту, в якій турецьку державу критикують за недоліки демократії, включно із законами про цензуру.

Про це турецький лідер заявив журналістам у Стамбулі перед тим, як поїхати в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН.

– У цей період, коли Європейський Союз робить кроки, щоб відокремитися від Туреччини, ми дамо свою оцінку цим подіям, і після цих оцінок, якщо буде потрібно, ми можемо розлучитися з Європейським Союзом, – сказав він.

У доповіді Європарламенту від 2022 року, ухваленій цього місяця, йдеться про те, що “процес вступу до ЄС не може бути відновлено в нинішніх умовах”.

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У документі також наводиться занепокоєння щодо законів про цензуру, придушення критичних думок, недостатньої незалежності судової системи, погіршення становища з правами жінок тощо.

Парламент закликав ЄС вивчити “паралельні та реалістичні рамки” для відносин між ЄС і Туреччиною.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило доповідь, заявивши, що цей документ “сповнений несправедливими звинуваченнями й забобонами, що ґрунтуються на дезінформації антитурецьких кіл, є відображенням звичайного поверхневого і неупередженого підходу Європарламенту як до відносин із нашою країною, так і до майбутнього ЄС”.

Європейський Союз і Туреччина почали переговори про вступ до ЄС у 2005 році. Незважаючи на те, що процес застопорився, Туреччина залишається ключовим економічним і оборонним партнером блоку.

У липні міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек заявив, що країна дивиться на ЄС як на джерело натхнення для змін, намагаючись пожвавити згорнуті переговори, оскільки вважає це “найкращою альтернативою”.

Джерело : Bloomberg

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