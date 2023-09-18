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Байден запропонує включити п’ять нових країн до складу Радбезу ООН – ЗМІ

Байден запропонує включити п’ять нових країн до складу Радбезу ООН – ЗМІ
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден закличе розширити Раду безпеки ООН під час зустрічі світових лідерів у Нью-Йорку.  

Про це повідомив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пише The Telegraph.

За його словами, Байден звернеться до 193 країн – членів ООН з проханням “поглянути на архітектуру Ради безпеки”.

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За даними видання, Байден хоче включити п’ять або шість нових постійних членів, зокрема Індію, Бразилію, Німеччину, Японію та ПАР. 

Наразі до Радбезу входять п’ять постійних членів: Китай, Росія, США, Велика Британія і Франція. До неї також входять 10 непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.

Кірбі сказав The Telegraph, що, на думку президента Байдена, архітектура Ради безпеки ООН має бути “більш інклюзивною і всеосяжною”.

– Ми просто вважаємо, що настав час обговорити архітектуру організації. Я думаю, що президент Байден, Сполучені Штати, підтримали б збільшення кількості членів, – сказав Кірбі відповідаючи на запитання, чи означає це зміну правил застосування права вето або структури членства. 

Видання також зазначає, що реформа Ради безпеки потребуватиме внесення змін до Статуту ООН. На це можуть накласти вето Китай і Росія, чиї повноваження щодо блокування резолюцій і санкцій можуть бути зменшені в результаті реформи.

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Джо Байден, Джон Кірбі, Радбез ООН, США
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