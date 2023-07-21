Радбез ООН збирається на засідання через зрив Росією зернової угоди

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе черговий брифінг щодо ситуації в Україні. Серед тем порядку денного – зрив Росією Чорноморської зернової ініціативи за посередництва ООН.

Представники Великої Британії в ООН кажуть, що обговорять гуманітарні наслідки зриву Росією так званої зернової угоди.

Нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що його майбутні переговори з президентом Путіним можуть привести до відновлення угоди.

Туреччина наразі не є одним із 15 членів Ради безпеки ООН, тому не зможе взяти участь у сьогоднішньому обідньому засіданні.

– Але Росія там буде – вона, звісно, ​​один із п’яти постійних членів ради, яку зараз очолює Велика Британія, – зазначається у повідомленні.

Вночі 21 липня російські війська з різницею в годину вкотре атакували зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств в Одеській області.

США і союзники допомагатимуть Україні у вивезенні зерна, попри російську військову блокаду, заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, зерно з України, найімовірніше, вивозитимуть сухопутними шляхами.

Останніми днями Росія активно обстрілює портову інфраструктуру Одеської та Миколаївської областей та знищує зерносховища. На сьогодні у ЗСУ не вистачає систем ППО, щоб захистити ці об’єкти від ракетних ударів.

Україна активно працює над залученням країн-партнерів, щоб пришвидшити постачання нових засобів ППО, розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що на сьогодні Україна також працює над розробленням і виготовленням систем захисту.

Джерело : Sky News

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.