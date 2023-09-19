Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
ППО знищила всі випущені росіянами дрони та 6 із 10 ракет – Повітряні сили
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк на території США. Там запланована низка важливих зустрічей і подій.

Серед них – Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі, зазначив глава держави.

– США. Нью-Йорк. Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей, вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям, – повідомив Зеленський.

У Вашингтоні заплановані переговори Зеленського з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу, американським військовим керівництвом.

Зараз дивляться

– Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність, – сказав президент України.

На думку президента, територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема, Статуту ООН.

Необхідно повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію членам ООН у зазначеному питанні, стверджує Зеленський.

Читайте також
Друкують мости та запчастини до техніки: США передали Україні промислові 3D-принтери
Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Нью-Йорк, Президент України, США, Україна-США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Боєприпаси та захисні транспортні засоби: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги
Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки
Я не бачу, щоб була катастрофа: Данілов про звільнення заступників міністра оборони
Олексій Данілов - секретар РНБО
Мінус два кораблі РФ: Юсов про пошкодження Василя Бикова та Сергія Котова
Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки
Україна досягла прогресу у контрнаступі – сенатор США Келлі
сенатор США Марк Келлі прибув в Україну
Польща, Угорщина і Словаччина припиняють консультації у Брюсселі щодо українського зерна
зерно

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
У РФ дефіцит пального | Розпад Росії | Блекаут у жовтні | Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки
Латвія проганятиме росіян, а в Києві крадуть фото зі Стіни пам’яті! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки
Україна повернула дітей з окупації, а вояки РФ ниють про… Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки
Атака на Хмельниччину та виплата заборгованих пенсій! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь