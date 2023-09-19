Зеленський приїхав до США: які зустрічі заплановані під час поїздки
Президент України Володимир Зеленський прибув у Нью-Йорк на території США. Там запланована низка важливих зустрічей і подій.
Серед них – Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі, зазначив глава держави.
– США. Нью-Йорк. Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей, вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям, – повідомив Зеленський.
У Вашингтоні заплановані переговори Зеленського з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу, американським військовим керівництвом.
– Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність, – сказав президент України.
На думку президента, територіальна цілісність держави – ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема, Статуту ООН.
Необхідно повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію членам ООН у зазначеному питанні, стверджує Зеленський.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко