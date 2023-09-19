Україна незабаром отримає танки Abrams – Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські танки Abrams найближчим часом будуть в Україні.
Про це він повідомив на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України.
– Я радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром надійдуть до України, – сказав він.
Глава Пентагону наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну у довгостроковій перспективі.
– Контрнаступ України продовжує впевнено просуватися вперед. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу, – додав Остін.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що понад 10 танків Abrams найближчим часом прибудуть в Україну.
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Від рук російських терористів в України загинуло вже понад 500 дітей. Більше 1100 вважають зниклими безвісти і така ж кількість неповнолітніх дістали поранення внаслідок бойових дій. На очах наших дітей російські військові чинять найстрашніші звірства: ґвалтують, вбивають батьків, друзів. Спогади про пережиті жахи маленькі українці часто занотовують на папері, малюють війну на картинах, монтують власне кіно із відео, яке залишилось у дитячих телефонах.Христина Величанська