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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Україна незабаром отримає танки Abrams – Остін

Танки Abrams
Фото: Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські танки Abrams найближчим часом будуть в Україні.

Про це він повідомив на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України.

– Я радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром надійдуть до України, – сказав він.

Глава Пентагону наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну у довгостроковій перспективі.

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– Контрнаступ України продовжує впевнено просуватися вперед. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу, – додав Остін.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що понад 10 танків Abrams найближчим часом прибудуть в Україну.

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Війна в Україні, Ллойд Остін, Рамштайн, США, Україна
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