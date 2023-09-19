Україна незабаром отримає танки Abrams – Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські танки Abrams найближчим часом будуть в Україні.

Про це він повідомив на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України.

– Я радий повідомити, що танки M1 Abrams, які Сполучені Штати передали раніше, незабаром надійдуть до України, – сказав він.

Глава Пентагону наголосив, що союзники підтримуватимуть Україну у довгостроковій перспективі.

Зараз дивляться

– Контрнаступ України продовжує впевнено просуватися вперед. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу, – додав Остін.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що понад 10 танків Abrams найближчим часом прибудуть в Україну.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.