250 млн фунтів і церемонія в жовто-синіх тонах: як відбулася коронація Чарльза III у Британії

У Британії відбулася триденна коронація Чарльза III. Британські монархи – єдині в Європі, які вже понад тисячу років зберігають традицію коронації. І цю урочисту церемонію підтримують мільйони підданих.

Увесь світ спостерігав за церемонією завдяки трансляції у Вестмінстерському абатстві. Для України вона була особливою, адже проходила у синьо-жовтих барвах, хоча згодом офіційні представники Букінгемського палацу назвали це “щасливим збігом обставин”.

Втім, увесь світ побачив у цьому знак підтримки британцями боротьби українців проти російської агресії. Точно не випадково на церемонії перша леді США Джилл Байден та її онука були в одязі синього та жовтого кольорів. На коронації були й перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Нехай саме вони стануть ознакою епохи ваших величностей і для Сполученого Королівства, і для нас, – заявила Зеленська.

Загалом зібралося понад 2 тис. почесних гостей з 200 країн світу. Президентів Росії, Білорусі та ще кількох диктаторських режимів не запрошували.

Це перша церемонія у XXI столітті. Коронація коштувала Британії 250 млн фунтів. Для порівняння – церемонія Єлизавети другої обійшлася у 47 млн фунтів.

Сама коронація тривала понад 2 години. Після традиційних присяги та промов розпочинається найпотаємніша частина церемонії – помазання. Згодом Чарльзу по черзі вручають символи державності та офіційно проголошують королем.

Рейтинг Чарльза III знизився з моменту його вступу на престол, а внизу рейтингу перебуває його дружина Камілла.

Окрім самої коронації, наступного дня у Віндзорському замку відбувся урочистий концерт. Італійський оперний співак Андреа Бочеллі, американська співачка Кеті Перрі та попвиконавець Лайонел Річі вітали короля.

Втім, не всі поділяють загального захоплення. Прихильники республіки навіть у день коронації скандували: Це не мій король. Не обійшлося навіть без затримань.

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