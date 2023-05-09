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Катерина Рудешко, Журналістка Факти ICTV

250 млн фунтів і церемонія в жовто-синіх тонах: як відбулася коронація Чарльза III у Британії

У Британії відбулася триденна коронація Чарльза III. Британські монархи – єдині в Європі, які вже понад тисячу років зберігають традицію коронації. І цю урочисту церемонію підтримують мільйони підданих.

Увесь світ спостерігав за церемонією завдяки трансляції у Вестмінстерському абатстві. Для України вона була особливою, адже проходила у синьо-жовтих барвах, хоча згодом офіційні представники Букінгемського палацу назвали це “щасливим збігом обставин”. 

Втім, увесь світ побачив у цьому знак підтримки британцями боротьби українців проти російської агресії. Точно не випадково на церемонії перша леді США Джилл Байден та її онука були в одязі синього та жовтого кольорів. На коронації були й перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Наші народи мають спільні цінності: життя, свободу, демократію. Нехай саме вони стануть ознакою епохи ваших величностей і для Сполученого Королівства, і для нас, – заявила Зеленська.

Загалом зібралося понад 2 тис. почесних гостей з 200 країн світу. Президентів Росії, Білорусі та ще кількох диктаторських режимів не запрошували.

Це перша церемонія у XXI столітті.  Коронація коштувала Британії 250 млн фунтів. Для порівняння – церемонія Єлизавети другої обійшлася у 47 млн фунтів.

Сама коронація тривала понад 2 години. Після традиційних присяги та промов розпочинається найпотаємніша частина церемонії  – помазання. Згодом Чарльзу по черзі вручають символи державності та офіційно проголошують королем. 

Рейтинг Чарльза III знизився з моменту його вступу на престол, а внизу рейтингу перебуває його дружина Камілла.

Окрім самої  коронації, наступного дня у Віндзорському замку відбувся урочистий концерт. Італійський оперний співак Андреа Бочеллі, американська співачка Кеті Перрі та попвиконавець Лайонел Річі вітали короля. 

Втім, не всі поділяють загального захоплення. Прихильники республіки навіть у день коронації скандували: Це не мій король. Не обійшлося навіть без затримань.

Велика Британія, Чарльз ІІІ
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