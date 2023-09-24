”Привітання” з Днем міста: у Курську безпілотник влучив в адмінбудівлю

24 вересня в російському Курську в День міста прогриміли потужні вибухи.

На надзвичайну ситуацію вже відреагував губернатор області Роман Старовойт.

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Той стверджує, що це безпілотник атакував адміністративну будівлю в центральному окрузі.

Губернатор переконує, що під час атаки є “незначні пошкодження даху”.

Наразі на місці працюють усі оперативні служби.

Джерело: Роман Старовойт

Фото: Антон Геращенко

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