Тетяна Забожко, редакторка стрічки
”Привітання” з Днем міста: у Курську безпілотник влучив в адмінбудівлю
24 вересня в російському Курську в День міста прогриміли потужні вибухи.
На надзвичайну ситуацію вже відреагував губернатор області Роман Старовойт.
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Той стверджує, що це безпілотник атакував адміністративну будівлю в центральному окрузі.
Губернатор переконує, що під час атаки є “незначні пошкодження даху”.
Наразі на місці працюють усі оперативні служби.
Джерело: Роман Старовойт
Фото: Антон Геращенко
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