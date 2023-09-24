Прорив оборони РФ у Вербовому та перевірка ЗАЕС експертами МАГАТЕ: 578-й день війни

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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24 Вересня, 0:02
Австралія підтримала рішення про позбавлення РФ права вето
Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй і закликала до подальшого реформування цього керівного органу.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виступ очільниці МЗС Австралії Пенні Вонг на Генасамблеї ООН.
— Ми повинні вимагати більшого від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето. Росія насміхається над ООН щодня, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну, – сказала Вонг.
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