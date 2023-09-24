Прорив оборони РФ у Вербовому та перевірка ЗАЕС експертами МАГАТЕ: 578-й день війни

24 Вересня, 0:02

Австралія підтримала рішення про позбавлення РФ права вето

Австралія підтримала вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй і закликала до подальшого реформування цього керівного органу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на виступ очільниці МЗС Австралії Пенні Вонг на Генасамблеї ООН.