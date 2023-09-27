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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Засідання Ставки і рух ЗСУ під Бахмутом: 581-й день війни

Засідання Ставки і рух ЗСУ під Бахмутом: 581-й день війни
Війна в Україні
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Засідання Ставки і рух ЗСУ під Бахмутом: 581-й день війни
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Бюджет розподілено: на що підуть кошти та скільки виділять

Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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Засідання Ставки і рух ЗСУ під Бахмутом: 581-й день війни
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