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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Без підтримки України: конгресмени передали Сенату США тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну

Конгрес США
Фото: Unsplash

Палата представників Конгресу США затвердили федеральний бюджет для фінансування урядових органів влади, який не передбачає допомогу Україні.

Законопроєкт дозволить уряду Сполучених Штатів працювати ще 45 днів.

За проєкту закону проголосували 335 конгресменів Палати представників, коли 91 – проти.

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Цей захід отримав переважну підтримку демократів; десятки республіканців проголосували проти.

Документ був ухвалений менш ніж за 10 годин до початку закриття уряду.

Наступним кроком документ має затвердити Сенат США.

Сенат має проголосувати в суботу в другій половині дня за запропоновану тимчасову міру.

І хоч лідер сенатської меншості Мітч Макконнелл спочатку заявив, ще коли законопроєкт просувався в Палаті представників, що республіканці не дозволять винести його на голосування в зал засідань, все ж згодом Макконнелл підтвердив, що республіканці в Сенаті підтримають законопроект Палати представників.

Якщо Сенат не затвердить короткостроковий бюджет до 1 жовтня, то у США настане шатдаун, період, поки уряд країни припиняє роботу. За негативного сценарію, шатдаун для уряду США почнеться 07:00 за часом Києва.

Принциповою позицією сенаторів США щодо небажання голосувати за законопроєкт Палати представників (де панують республіканці), оскільки в ньому немає коштів на підтримку України. Втім, оскільки цей законопроєкт є тимчасовим, то в рамках 45 днів можуть бути запроваджені зміни, які змінять подальший бюджет Сполучених Штатів.

Втім наразі, фактично, Сенат має обрати – чи блокувати роботу уряду, чи поступитися допомогою Україні.

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Джерело: The Hill, CNN
Конгрес, Конгрес США, США, Україна
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