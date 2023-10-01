Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Побила молотком і наказала мовчати: на Львівщині жінка жорстоко познущалася над 10-річною подругою доньки
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо

Роберт Фіцо
Фото: Depositphotos

Колишній прем’єр-міністр Словаччини та лідер проросійської партії Smer-SD Роберт Фіцо, яка перемогла на дострокових парламентських виборах, повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.

– Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна, – наголосив він.

Фіцо також сказав, що зробить все можливе, щоб так звані мирні переговори між Росією та Україною розпочалися.

Зараз дивляться

– Україна – це величезна трагедія для всіх. Якщо Smer попросять сформувати уряд… я зроблю все, зокрема в рамках Євросоюзу, щоб мирні переговори почалися якомога швидше, – додав він.

Отримавши 22,9% голосів, Smer не має достатньої кількості місць у парламенті, щоб керувати самостійно. Проте Фіцо матиме шанс знову стати прем’єр-міністром, коли розпочнуться коаліційні переговори.

Водночас ліберальна партія Прогресивна Словаччина, яка пообіцяла продовжувати підтримувати Україну, і посіла друге місце з 17,9% голосів, заявила, що зробить “все можливе”, щоб перешкодити Фіцо сформувати уряд.

Її лідер Міхал Шимечка каже, що розмовлятиме з іншими партіями, щоб з’ясувати, чи є можливість створити коаліцію проти Фіцо.

Якщо це станеться, Фіцо не вперше виграє вибори, але не зможе сформувати уряд. У 2010 році він посів перше місце, але його відсунула на другий план коаліція, сформована навколо другої за величиною партії.

Дивіться також
Вибори у Словаччині: чому Україні не варто перейматися за результати
Парламент Словакії

Джерело: CNN
Війна в Україні, парламентські вибори, Російська агресія, Словаччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З вогню врятовано 4-місячне немовля: під ударом РФ Берислав, Херсон та ще 2 населені пункти
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Просування ЗСУ на сході та півдні, рекордне знищення техніки РФ: що відбулося на фронті за тиждень
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
У Харкові побудують першу в Україні підземну школу – Терехов
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
За вересень РФ випустила по Україні 521 дрон Shahed-136 – це рекорд
Дрони Шахед
Не тут і зараз: Сунак заперечує відправлення інструкторів для тренувань ЗСУ в Україні
Ріші Сунак

Завантаження

Ігри
Відео
Маскується під зграю пташок: як бригада Рубіж знищує дрони-камікадзе Скальпель

Російські дрони-камікадзе Скальпель українські воїни вже помітили на фронті. Москва планує розпочати промислове виробництво цього типу баражувальних боєприпасів на заміну Ланцетам. Ворожих безпілотників над нашими захисниками – сила-силенна. Вони полюють на українську техніку та зброю, тому у зенітників нині багато роботи. Бійці бригади наступу Рубіж Національної гвардії збирають на антидронові рушниці.

Тетяна Наконечна
Окупант розревівся на камеру | ДПСУ нагадали білорусам, хто ворог | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Окупанти ледь не вбили багатодітну сім’ю | Обстріл Сумщини | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Нашестя дронів в РФ | Почаївська лавра тоне у провадженнях | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Святкова бавовна в Криму | У Словаччині переміг “Русский мир”? | Новини Факти ICTV за 01.10.2023
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь