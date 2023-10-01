Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Колишній прем’єр-міністр Словаччини та лідер проросійської партії Smer-SD Роберт Фіцо, яка перемогла на дострокових парламентських виборах, повторив свою заяву про наміри припинити надавати допомогу Україні.
– Люди в Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна, – наголосив він.
Фіцо також сказав, що зробить все можливе, щоб так звані мирні переговори між Росією та Україною розпочалися.
– Україна – це величезна трагедія для всіх. Якщо Smer попросять сформувати уряд… я зроблю все, зокрема в рамках Євросоюзу, щоб мирні переговори почалися якомога швидше, – додав він.
Отримавши 22,9% голосів, Smer не має достатньої кількості місць у парламенті, щоб керувати самостійно. Проте Фіцо матиме шанс знову стати прем’єр-міністром, коли розпочнуться коаліційні переговори.
Водночас ліберальна партія Прогресивна Словаччина, яка пообіцяла продовжувати підтримувати Україну, і посіла друге місце з 17,9% голосів, заявила, що зробить “все можливе”, щоб перешкодити Фіцо сформувати уряд.
Її лідер Міхал Шимечка каже, що розмовлятиме з іншими партіями, щоб з’ясувати, чи є можливість створити коаліцію проти Фіцо.
Якщо це станеться, Фіцо не вперше виграє вибори, але не зможе сформувати уряд. У 2010 році він посів перше місце, але його відсунула на другий план коаліція, сформована навколо другої за величиною партії.
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