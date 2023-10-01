Уранці в Росії Смоленськ та Сочі атакували безпілотники
Уранці 1 жовтня російські міста Смоленськ та Сочі атакували безпілотники.
Дрон над курортним містом у Краснодарському краї, запевняють у Міноборони Росії, протиповітряна оборона нібито приземлила о восьмій ранку.
А аж три БпЛА над Смоленськом нібито ліквідували о дев’ятій ранку, а ще два – близько десятої.
Загалом протягом ранку 1 жовтня над Смоленською областю, переконує губернатор Василь Анохін, уже придушили п’ять дронів.
Постраждалих та руйнувань, традиційно для повідомлень російської сторони, немає.
Заспокоює жителів і міський голова Сочі Олексій Копайгородський.
Міжнародний аеропорт у місті, каже мер Сочі, уже із 08:20 після “тимчасових обмежень” працює у звичайному режимі.
Хоча перед цим, коли в районі аеродрому пролунав вибух, усі рейси, що прямували на курорт, оперативно перенаправляли на запасні летовища.
Наразі, додає Олексій Копайгородський, ситуація в Сочі спокійна.
Джерело: Міноборони Росії, Василь Анохін, Олексій Копайгородський
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