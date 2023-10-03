Брюссель розморозить мільярди євро Угорщини, щоб забезпечити допомогу для України – FT

Європейська комісія готується виділити Угорщині мільярди євро з фондів ЄС, які наразі заморожені через проблеми з верховенством права в країні, щоб забезпечити підтримку Будапешта у питанні збільшення бюджету блоку та надання значної фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох чиновників, знайомих із переговорами.

Розблокування коштів, які були заморожені з грудня минулого року, ознаменувало б перемогу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який пообіцяв не погоджуватися на будь-яке збільшення бюджету ЄС доти, доки Будапешт не отримає доступ до нього.

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Джерела видання зазначають, що Комісія має намір розморозити близько 13 млрд євро фінансування до кінця листопада.

Двоє чиновників сказали, що виділення коштів було частково зумовлене бажанням заручитися підтримкою Орбана щодо збільшення бюджету.

У грудні минулого року ЄС заморозив 22 млрд євро з фондів згуртування, виділених Угорщині, після того, як вирішив, що вона не дотримується правил захисту прав людини і верховенства права. Фонди згуртування покликані допомогти менш розвиненим членам блоку, що складається з 27 країн, подолати інвестиційний розрив і поліпшити їхню інфраструктуру.

У травні Угорщина провела судову реформу у відповідь на вимоги Брюсселя, що дало б змогу Єврокомісії розблокувати 13 млрд євро, що становить більше половини замороженого фінансування.

Стефан де Кеерсмакер, речник Єврокомісії, заявив, що 26 вересня Брюссель надіслав угорському уряду листа з проханням надати “роз’яснення” щодо деяких деталей реформ. Він зазначив, що комісія продовжить свою оцінку, коли Угорщина відповість на ці запитання.

Прогрес у питанні відновлення доступу Угорщини до фондів відбувається в той час, коли Брюссель намагається заручитися одностайною підтримкою свого збільшеного бюджету до кінця року, зокрема, щоб забезпечити безперервну фінансову допомогу Києву.

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, що зросли. Частина цих грошей піде на програму фінансової підтримки Києва у розмірі 50 млрд євро, щоб допомогти покрити його витрати протягом наступних чотирьох років.

Кілька столиць, зокрема Берлін, виступили проти запропонованого збільшення. Поповнення бюджету потребує підтримки всіх 27 країн-членів ЄС, які повинні будуть зробити додаткові внески зі своїх національних бюджетів.

Будь-яке рішення розблокувати виплати Будапешту, найімовірніше, викличе осуд з боку Європарламенту, який неодноразово вимагав жорсткої лінії щодо уряду Орбана.

Джерело : Financial Times

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