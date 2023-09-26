Орбан пояснив, чому Угорщина не підтримує Україну на світовій арені, і висунув умову

Угорщина не надаватиме підтримку Києву на міжнародній арені, доки не буде розв’язано проблему дотримання прав етнічних угорців, які мешкають в Україні.

Таку заяву зробив в угорському парламенті прем’єр цієї країни Віктор Орбан.

– Ми не підтримуємо Україну в жодному питанні на міжнародній арені, доки вона не відновить закони, які гарантують права угорців, – оголосив Орбан.

За його словами, особливо йдеться про права для етнічних угорців щодо системи освіти. Орбан заявив, що Україна начебто хоче “перетворити угорські школи на українські”.

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Це посилання на український закон Про освіту, ухвалений у 2017 році, згідно з яким мовою освітнього процесу в школах є українська. Водночас представникам корінних народів та нацменшин в Україні гарантували право на вивчення їхньої мови в закладах загальної середньої освіти.

Через цей закон Будапешт неодноразово звинувачував Київ “в утисках” прав угорської нацменшини, яка проживає в західних областях України.

Згідно з переписом від 2001 року, в Україні проживало близько 150 тис. етнічних угорців.

Під час виступу Орбан також стверджував, що членство України в НАТО начебто може призвести до нового конфлікту в Європі.

– Ми побачили, що якщо Україна не відмовиться від свого наміру вступити до НАТО, то це лише питання часу, коли нам доведеться рахуватися з новим конфліктом, – заявив Орбан, додавши, що “Брюссель хоче, щоб ми приєдналися до війни”.

Як член НАТО Угорщина має право накласти вето на вступ нових країн.

Крім того, очікується, що Єврокомісія може рекомендувати розпочати переговори про вступ України до ЄС. Такий крок вимагатиме одностайної підтримки всіх 27 країн блоку.

Віктор Орбан відомий неоднозначними заявами. Наприклад, він заявив, що Захід має укласти угоду з диктатором РФ Володимиром Путіним “про нову архітектуру безпеки” України, в якій не повинно бути ані повернення Криму, ані членства в НАТО.

Джерело : Sky News

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