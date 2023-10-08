ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїлю

Уночі 8 жовтня ХАМАС завдав ракетного удару по медичному центру Барзілай в Ашкелоні, що на півдні Ізраїлю.

RIGHT NOW: Barzilai Medical Center—in southern Israel—was targeted by Hamas rocket fire. Hours before the strike, Dr. Chezy Levy, the Director of the medical center, and his staff moved patients to safety. This is indiscriminate fire against civilians. The IDF will not stand… pic.twitter.com/OS0HLo3CQU — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Israeli hospital in Ashkelon shelled, six people injured, local media reports.#RT pic.twitter.com/EPTxXADbaR — Humairah (@Humairah_922) October 8, 2023

Зараз дивляться

За даними місцевих ЗМІ, поранень зазнали шестеро людей.

У однієї жінки – важкі поранення, ще в п’ятьох людей – легкі поранення.

Постраждалих могло бути значно більше, якби персонал не перевіз пацієнтів в укриття, зазначають в армії оборони Ізраїлю.

– Це невибірковий вогонь по мирному населенню. ЦАХАЛ не залишиться осторонь, – зауважили в армії оборони Ізраїлю.

Що відбувається в Ізраїлі зараз

Наразі в армії оборони Ізраїлю заявляють, що завдають артилерійських ударів по Лівану у відповідь на випущені звідти кілька мінометних снарядів.

Оновлені дані про постраждалих в Ізраїлі

За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, кількість поранених після нападу ХАМАСу сягнула 1 864.

Серед них 19 – у вкрай важкому стані, 326 мають важкі поранення, 359 – у стані середньої важкості.

821 людина має легкі поранення, 20 лікуються від травматичного стресу.

Ще 223 особи перебувають під наглядом медиків.

Джерело: Times of Israel, IDF

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