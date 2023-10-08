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Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ХАМАС завдав ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїлю

Обстріл лікарні в Ізраїлі 8 жовтня 2023

Уночі 8 жовтня ХАМАС завдав ракетного удару по медичному центру Барзілай в Ашкелоні, що на півдні Ізраїлю.

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За даними місцевих ЗМІ, поранень зазнали шестеро людей.

У однієї жінки – важкі поранення, ще в п’ятьох людей – легкі поранення.

Постраждалих могло бути значно більше, якби персонал не перевіз пацієнтів в укриття, зазначають в армії оборони Ізраїлю.

– Це невибірковий вогонь по мирному населенню. ЦАХАЛ не залишиться осторонь, – зауважили в армії оборони Ізраїлю.

Що відбувається в Ізраїлі зараз

Наразі в армії оборони Ізраїлю заявляють, що завдають артилерійських ударів по Лівану у відповідь на випущені звідти кілька мінометних снарядів.

Оновлені дані про постраждалих в Ізраїлі

За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, кількість поранених після нападу ХАМАСу сягнула 1 864.

Серед них 19 – у вкрай важкому стані, 326 мають важкі поранення, 359 – у стані середньої важкості.

821 людина має легкі поранення, 20 лікуються від травматичного стресу.

Ще 223 особи перебувають під наглядом медиків.

Джерело: Times of Israel, IDF

Війна в Ізраїлі
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