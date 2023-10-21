В аеропорту Душанбе згорів російський військово-транспортний літак Іл-76МД

В Душанбе (столиця Таджикистану) згорів російський військово-транспортний літак Іл-76МД при спробі злетіти.

Як повідомляють російські Telegram-канали, у російського літака вибухнуло колесо, що згодом призвело до пожежі в моторному відділі.

Таким чином російське військове повітряне судно замість зльоту – викотилось за межі злітної смуги.

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Повідомляється, що згодом літак згорів повністю.

За попередньою інформацією на борту було 8 осіб, втім екіпаж, як пишуть росЗМІ, не постраждав.

Це не вперше з російським літаком Іл-76 трапляються різні негаразди. Так, наприкінці вересня поточного року в африканській країні Малі сталась авіатроща за участі Іл-76, який заходив на посадку. Причиною катастрофи, за попередньою інформацією, став тоді несправний паливний бак.

Тоді авіакатастрофу пов’язали з використанням цих літаків залишками найманців ПВК Вагнер.

Цьому передувала “бавовна” на аеродромі російського Пскова, що сотні кілометрів від кордонів України. Тоді, в ніч проти 30 серпня, сталась масштабна пожежа з вибухами в районі псковського аеропорту.

За даними російських ЗМІ, внаслідок вибухів та пожежі були знищені щонайменше чотири військово-транспортні літаки Іл-76.

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