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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Німеччина готується до збройного конфлікту з РФ: ЗМІ дізналися подробиці

Німеччина готується до збройного конфлікту з РФ: ЗМІ дізналися подробиці
Фото: Getty Images

У лютому 2024 року може статися ескалація відносин між НАТО і Росією і Німеччина готується до гібридної атаки росіян на східний фланг блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретний документ, з яким ознайомилося видання Bild.

Так, у документі з назвою Оборона Альянсу 2025 все починається з лютого 2024 року. В ньому йдеться, що РФ запускає чергову хвилю мобілізації та призиває ще 200 тис. військовослужбовців. Потім Росія починає весняний наступ, нібито через слабку підтримку України зі сторони Заходу. Наступ росіян до червня 2024 року вже отримає значні успіхи.

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План на 2024 рік

Далі за сценарієм навчань, у липні починається спочатку прихована, а потім відкрита атака Росії на Захід. Це кібератаки та інші форми гібридної війни, здебільшого спрямовані на країни Балтії, створять на континенті нові кризи. Росія починає підбурювати етнічні російські меншини в Естонії, Латвії та Литві, йдеться в документі.

Далі стаються сутички, які Росія з вересня використає як привід для початку великомасштабних маневрів Захід 2024 за участю 50 тис. солдатів на заході Росії та в Білорусі. На території Білорусі – на кордоні з Польщею та Литвою – Кремль знову розгорне свої війська, як це зробив перед вторгненням в Україну. В Бундесвері вважають, що це може призвести до ескалації ситуації.

Далі у жовтні Росія перекидає війська і ракети середньої дальності в Калінінград і ще активніше працює над поширенням пропаганди, що НАТО нібито має напасти.

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Мета Кремля – захопити Сувалкський розрив – польсько-литовський коридор між Білоруссю і Калінінградом.

Згідно зі сценарієм навчань, з грудня 2024 року в районі Сувалкського розриву почнеться штучно спровокований прикордонний конфлікт із заворушеннями та численними жертвами.

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У сценарії наголошується, що Росія може вдертися на територію НАТО, як це у 2014 році зробила на Донбасі. Потім збереться Радбез ООН, на якому Кремль звинуватить Захід у підготовці нападу на імперію диктатора Путіна.

У січні 2025 року відбудеться спеціальне засідання Ради НАТО, на якому Польща і країни Балтії заявлять про загрозу з боку Росії.

Сценарій на 2025 рік

У Бундесвері наголошують, що Росія знову пустить в хід пропаганду щодо загроз і в березні 2025 року введе додаткові війська в країни Балтії та Білорусь.

Тільки в Білорусі Кремль може розмістити дві бронетанкові дивізії, механізовану піхотну дивізію і штаб дивізії – загалом понад 70 тис. солдатів.

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Джерело: РБК-Україна, Bild
війна, Німеччина, Росія, Росія-НАТО
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