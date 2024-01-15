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Германия готовится к вооруженному конфликту с РФ: СМИ узнали подробности

Германия готовится к вооруженному конфликту с РФ: СМИ узнали подробности
Фото: Getty Images

В феврале 2024 года может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией и Германия готовится к гибридной атаке россиян на восточный фланг блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретный документ, с которым ознакомилось издание Bild.

Так, в документе с названием Оборона Альянса 2025 все начинается с февраля 2024 года. В нем говорится, что РФ запускает очередную волну мобилизации и призывает еще 200 тыс. военнослужащих. Затем Россия начинает весеннее наступление, якобы из-за слабой поддержки Украины со стороны Запада. Наступление россиян до июня 2024 года уже получит значительные успехи.

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План на 2024 год

Далее по сценарию учений, в июле начинается сначала скрытая, а затем открытая атака России на Запад. Это кибератаки и другие формы гибридной войны, в основном направленные на страны Балтии, создадут на континенте новые кризисы. Россия начинает подстрекать этнические русские меньшинства в Эстонии, Латвии и Литве, говорится в документе.

Далее происходят столкновения, которые Россия с сентября использует как повод для начала крупномасштабных маневров Запад 2024 с участием 50 тыс. солдат на западе России и в Беларуси. На территории Беларуси — на границе с Польшей и Литвой — Кремль снова развернет свои войска, как это сделал перед вторжением в Украину. В Бундесвере считают, что это может привести к эскалации ситуации.

Далее в октябре Россия перебрасывает войска и ракеты средней дальности в Калининград и еще активнее работает над распространением пропаганды, что НАТО якобы должно напасть.

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Цель Кремля — захватить Сувалкский разрыв — польско-литовский коридор между Беларусью и Калининградом.

Согласно сценарию учений, с декабря 2024 года в районе Сувалкского разрыва начнется искусственно спровоцированный пограничный конфликт с беспорядками и многочисленными жертвами.

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В сценарии отмечается, что Россия может вторгнуться на территорию НАТО, как это в 2014 году сделала на Донбассе. Затем соберется Совбез ООН, на котором Кремль обвинит Запад в подготовке нападения на империю диктатора Путина.

Сценарий на 2025 год

В Бундесвере отмечают, что Россия снова пустит в ход пропаганду об угрозах и в марте 2025 года введет дополнительные войска в страны Балтии и Беларусь.

Только в Беларуси Кремль может разместить две бронетанковые дивизии, механизированную пехотную дивизию и штаб дивизии — всего более 70 тыс. солдат.

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Кордон Фінляндії та РФ

Источник: РБК-Украина, Bild
війна, Німеччина, Росія, Россия-НАТО
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