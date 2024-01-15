Сподіваємося, що всі цивілізовані країни будуть залучені: Зеленський про участь Китаю в саміті миру

Китай може бути залучений до Глобального саміту миру, до якого вже спільно готуються уряди України та Швейцарії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд конференції з журналістами 15 січня.

Яка може бути роль Китаю в Глобальному саміті миру

– Що стосується ролі Китаю: вони грають велику роль у світі, тому ми дуже хотіли б, щоб Китай також був залучений до нашої Формули миру, до саміту, обов’язково. Подивимося. Сподіватимемося, що всі цивілізовані країни будуть залучені до саміту миру, – звернув увагу Зеленський.

Зараз дивляться

У президента України уточнили, які держави планують запросити для участі у Глобальному саміті миру. Він відповів на запитання, чи хоче там бачити представників, наприклад, Росії та Китаю.

– Що стосується списку: ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність, тому робіть висновки, кого ми запрошуємо. Ми хотіли б, щоб країни Глобального Півдня обов’язково були присутніми. Для нас дуже важливо показати, що весь світ проти агресії Росії і за те, щоб був справедливий мир, – наголосив президент України.

Нещодавно Україна та Швейцарія оголосили про спільний початок підготовки до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

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