Україна та Швейцарія спільно розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд конференції з журналістами 15 січня.

Глобальний саміт миру

– Ми сьогодні говорили про те, що Швейцарія підтримує процес миру. Президент Зеленський запитав мене, чи готова була б Швейцарія провести та організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: так, Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися, що займатимемося поглиблено цим питанням, щоб процес миру був успішним, – заявила Віола Амхерд.

За її словами, уряд Швейцарії вже призначив особу, яка займатиметься підготовкою до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Зараз дивляться

– Швейцарія в майбутньому виступатиме за надійний і тривалий мир в Україні. І ми раді тому, що Швейцарія може зробити свій внесок, – наголосила Амхерд.

Які країни братимуть участь

Журналісти запитали Володимира Зеленського, які країни планують запросити для участі у Глобальному саміті миру. Зокрема, у глави держави уточнили, чи хоче він бачити там представників Росії, Китаю чи інших держав, які підтримують агресію Кремля.

– Що стосується списку: ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність, тому робіть висновки, кого ми запрошуємо. Ми хотіли б, щоб країни Глобального Півдня обов’язково були присутніми. Для нас дуже важливо показати, що весь світ проти агресії Росії і за те, щоб був справедливий мир, – наголосив Зеленський.

Формула миру України

Формула миру України, запропонована президентом Володимиром Зеленським, передбачає щонайменше 10 обов’язкових пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих (зокрема, викрадених українських дітей);

виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

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