Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру
Україна та Швейцарія спільно розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної з президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд конференції з журналістами 15 січня.
Глобальний саміт миру
– Ми сьогодні говорили про те, що Швейцарія підтримує процес миру. Президент Зеленський запитав мене, чи готова була б Швейцарія провести та організувати зустріч на найвищому рівні. Я підтвердила: так, Швейцарія була б готова організувати конференцію. Ми домовилися, що займатимемося поглиблено цим питанням, щоб процес миру був успішним, – заявила Віола Амхерд.
За її словами, уряд Швейцарії вже призначив особу, яка займатиметься підготовкою до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.
– Швейцарія в майбутньому виступатиме за надійний і тривалий мир в Україні. І ми раді тому, що Швейцарія може зробити свій внесок, – наголосила Амхерд.
Які країни братимуть участь
Журналісти запитали Володимира Зеленського, які країни планують запросити для участі у Глобальному саміті миру. Зокрема, у глави держави уточнили, чи хоче він бачити там представників Росії, Китаю чи інших держав, які підтримують агресію Кремля.
– Що стосується списку: ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність, тому робіть висновки, кого ми запрошуємо. Ми хотіли б, щоб країни Глобального Півдня обов’язково були присутніми. Для нас дуже важливо показати, що весь світ проти агресії Росії і за те, щоб був справедливий мир, – наголосив Зеленський.
Формула миру України
Формула миру України, запропонована президентом Володимиром Зеленським, передбачає щонайменше 10 обов’язкових пунктів:
- радіаційна та ядерна безпека;
- продовольча безпека;
- енергетична безпека;
- звільнення всіх полонених і депортованих (зокрема, викрадених українських дітей);
- виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку;
- виведення російських військ і припинення бойових дій;
- повернення справедливості;
- протидія екоциду;
- недопущення ескалації;
- фіксація закінчення війни.