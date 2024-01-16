Блокада українського кордону: уряд Румунії досяг угоди з фермерами

У понеділок, 15 січня, Міністерство сільського господарства Румунії задовольнило кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

Про це пише видання Euractiv.

Які вимоги румунських фермерів задовольнили

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, щодо решти умов триватимуть подальші обговорення, щоб знайти компроміс.

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Уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.

Проте угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга, заявив один із представників фермерів Маріуса Міку.

Він додав, що важливо, щоби уряд надав дозвіл на відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.

Крім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS в порту Констанца.

Бунт румунських фермерів

Цими днями румунські фермери почали блокувати пункти пропуску на українському кордоні. Вони на декілька годин в день перекривали рух вантажного транспорту на КПП Сірет та Вікову-де-Сус.

Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

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