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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Блокада украинской границы: правительство Румынии достигло соглашения с фермерами

трактор в полі
Фото: УНИАН

В понедельник, 15 января, Министерство сельского хозяйства Румынии удовлетворило несколько требований фермеров, которые протестовали в течение шести дней и блокировали границу с Украиной.

Об этом пишет издание Euractiv.

Какие требования румынских фермеров удовлетворили

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров, по остальным условиям будут продолжаться дальнейшие обсуждения, чтобы найти компромисс.

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Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о субсидированных процентных кредитах.

Однако соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять будущие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга, заявил один из представителей фермеров Мариуса Мику.

Он добавил, что важно, чтобы правительство предоставило разрешение на отступление от обязательных правил севооборота и 4% залежных земель в каждом хозяйстве до 31 января.

Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Бунт румынских фермеров

Этими днями румынские фермеры начали блокировать пункты пропуска на украинской границе. Они на несколько часов в день перекрывали движение грузового транспорта на КПП Сирет и Викову-де-Сус.

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Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины.

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