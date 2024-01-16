Трамп перемагає на попередніх виборах в Айові: що це означає

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на попередньому голосуванні в Айові, закріпивши свій статус лідера на праймеріз Республіканської партії.

45-річний губернатор Флориди Рон ДеСантіс посів друге місце, випередивши 51-річну Ніккі Гейлі, колишнього посла ООН, оскільки вони борються за право стати головною альтернативою Трампу.

Трамп переміг із безпрецедентним відривом на республіканських виборах в Айові.

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За даними Edison Research, після підрахунку 95% очікуваних голосів, Трамп мав 51%, тоді як ДеСантіс – 21%, а Гейлі – 19%. Найбільша перевага на республіканських кокусах в Айові була у Боба Доула в 1988 році – 12,8 відсоткових пунктів.

Після голосування Трамп подякував жителям Айови за підтримку і заявив, що зараз настав час для всієї країни об’єднатися.

Кандидат Рамасвамі підтримує Трампа

Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі оголосив про припинення своєї передвиборчої кампанії. Він вирішив підтримати Дональда Трампа.

– Сьогодні ввечері я зателефонував Дональду Трампу, щоб сказати йому, що я вітаю його з перемогою. І тепер у нього буде моя повна підтримка на посаду президента, – сказав республіканець.

Рамасвамі планує вирушити в Нью-Гемпшир, щоб завтра на зустрічі підтримати Трампа перед праймеріз.

Кокуси в Айові

15 січня у штаті Айова відбулися партійні вибори, які називаються кокуси. До речі, у більшості штатів Америки партійні вибори називають праймеріз.

Праймеріз можуть відбуватися впродовж дня, а от кокуси проводять саме ввечері. Спочатку прихильники кандидатів виступають із промовами, а вже потім відбувається голосування, яке може бути закритим чи відкритим.

Виборчий процес в Айові доволі складний, тому починають заздалегідь. Усі президентські кампанії починаються саме з Айови.

Кокуси організують самі політичні партії. Праймеріз організовує влада штатів.

Сама по собі перемога в цьому штаті нічого не означає. Якщо Дональд Трамп переможе із суттєвим відривом у перших трьох штатах – Айові, Нью-Гемпширі і Південній Кароліні – найбільш ймовірно він стане єдиним кандидатом від Республіканської партії на виборах-2024.

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