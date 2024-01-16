Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Літак А-50: ціна, характеристики та їхня кількість у РФ
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
ЗСУ збили два військові літаки РФ А-50 та Іл-22 над Азовським морем: що відомо
Вдарив, щоб не плакала: на Київщині батька підозрюють у вбивстві двомісячної доньки
Пожежу в київському ТРЦ спричинив 7-річний хлопчик – поліція
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Трамп перемагає на попередніх виборах в Айові: що це означає

Дональд Трамп
Фото: Depositphotos

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на попередньому голосуванні в Айові, закріпивши свій статус лідера на праймеріз Республіканської партії.

45-річний губернатор Флориди Рон ДеСантіс посів друге місце, випередивши 51-річну Ніккі Гейлі, колишнього посла ООН, оскільки вони борються за право стати головною альтернативою Трампу.

Трамп переміг із безпрецедентним відривом на республіканських виборах в Айові.

Зараз дивляться

За даними Edison Research, після підрахунку 95% очікуваних голосів, Трамп мав 51%, тоді як ДеСантіс – 21%, а Гейлі – 19%. Найбільша перевага на республіканських кокусах в Айові була у Боба Доула в 1988 році – 12,8 відсоткових пунктів.

Вибори президента США – Трамп перемагає на кокусах в Айові

CNN

Після голосування Трамп подякував жителям Айови за підтримку і заявив, що зараз настав час для всієї країни об’єднатися.

Кандидат Рамасвамі підтримує Трампа

Кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі оголосив про припинення своєї передвиборчої кампанії. Він вирішив підтримати Дональда Трампа.

– Сьогодні ввечері я зателефонував Дональду Трампу, щоб сказати йому, що я вітаю його з перемогою. І тепер у нього буде моя повна підтримка на посаду президента, – сказав республіканець.

Рамасвамі планує вирушити в Нью-Гемпшир, щоб завтра на зустрічі підтримати Трампа перед праймеріз.

Читайте також
Коли вибори у США та як вони вплинуть на Україну
Трамп перемагає на попередніх виборах в Айові: що це означає

Кокуси в Айові

15 січня у штаті Айова відбулися партійні вибори, які називаються кокуси. До речі, у більшості штатів Америки партійні вибори називають праймеріз.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Праймеріз можуть відбуватися впродовж дня, а от кокуси проводять саме ввечері. Спочатку прихильники кандидатів виступають із промовами, а вже потім відбувається голосування, яке може бути закритим чи відкритим.

Виборчий процес в Айові доволі складний, тому починають заздалегідь. Усі президентські кампанії починаються саме з Айови.

Кокуси організують самі політичні партії. Праймеріз організовує влада штатів.

Сама по собі перемога в цьому штаті нічого не означає. Якщо Дональд Трамп переможе із суттєвим відривом у перших трьох штатах – Айові, Нью-Гемпширі і Південній Кароліні – найбільш ймовірно він стане єдиним кандидатом від Республіканської партії на виборах-2024.

Читайте також
Названо п’ять альтернатив серед демократів, хто у 2024 році може змінити Байдена на виборах у США
Вибори президента США

Джерело: CNN, Голос Америки
Вибори в США, Дональд Трамп, республіканці, Рон ДеСантіс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Трамп після перемоги в Айові пообіцяв швидко закінчити війну в Україні
Дональд Трамп
Коли вибори у США та як вони вплинуть на Україну
Трамп перемагає на попередніх виборах в Айові: що це означає
Республіканцям доведеться заплатити, якщо вони не фінансуватимуть Україну – Байден
Байден
США розуміють цінність НАТО: заступник генсека про заяви Трампа щодо виходу з блоку
Мірча Джоане
Критик Трампа зняв свою кандидатуру з президентських перегонів у США
Кріс Крісті

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь