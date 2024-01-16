Трамп після перемоги в Айові пообіцяв швидко закінчити війну в Україні

45-й президент США Дональд Трамп, перемігши на попередньому голосуванні в штаті Айова, заявив про амбіції у разі повернення на посаду голови Білого дому у 2024 році.

Він запевнив своїх виборців, що “швидко вирішить проблему військового конфлікту” в Україні, оскільки, за його словами, чудово ладнає з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час виступу в штаті Айова перед своїми виборцями.

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— Ми з Путіним чудово ладнаємо. Просто чудово. І це скоріше добре, ніж погано, – зазначив Трамп.

Також він додав, що добре знайомий із президентом України Володимиром Зеленським, тому може залучити його до тристоронніх переговорів.

— Я можу залучити й Зеленського, ми разом дуже швидко це вирішимо. Цієї війни не мало статися, — резюмував американський політик і бізнесмен.

Нагадаємо, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, побоювання в українському суспільстві та частково політикумі про те, що перемога Трампа на президентських виборах у США у 2024 році може негативно вплинути на військову допомогу нашій державі, невиправдані.

Саме Трамп розпочав програму безкоштовного передання Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island та Mark-6 та передав нашій країні перші Джавеліни.

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