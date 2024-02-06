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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ціна Shahed-136: за скільки Росія купує дрони в Ірану

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Росія здійснювала закупівлю ударних безпілотників Shahed та витрачала значно менше коштів, ніж припускали різноманітні експерти.

За даними видання ICNA, поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder були зламані групою хакерів Prana Network. На серверах була інформація про виробництво Shahed для Росії.

В оприлюднених документах йдеться про локалізацію виробництва іранських безпілотників в особливій економічній зоні Алабуга на території Росії. Там зазначено відомості про переговорний процес, об’єми випуску та вартість дронів Shahed.

Зараз дивляться

Shahed-136 ціна

Спочатку в Ірані заявили про стартову ціну Shahed-136 за 23 млн рублів (близько $375 тис.). За підсумками переговорів було досягнуто домовленостей: 12 млн рублів за одиницю під час замовлення 6 тис. дронів ($193 тис.) та 18 млн рублів ($290 тис.) за замовлення 2 тис. Shahed.

Можна зробити висновок, що загальна вартість за виробництво 6 тис. комплектів дронів становить 108,5 млрд рублів ($1,75 млрд). Туди входить передавання технологій, обладнання та програмного забезпечення.

Проте в деяких документах напряму не вказано тип продукту для замовлення. Водночас БпЛА там проходять під спеціальним шифром: моторная лодка типу Dolphin 632. Станом на 2022 рік, РФ планувала створити протягом 2,5 року 6 тис. дронів.

Виробництво дронів у Росії

Вже у 2023 році виробництво дронів було локалізоване у Росії, тому відбувалося мінімальне постачання деталей з Ірану. Собівартість одного безпілотника Shahed становить 4,4 млн рублів ( (близько $48,8 тис.) за одиницю.

Журналісти звертають увагу, що всі суми – це лише прогноз, який може бути неточним через внесення певних змін під час планування та виробництва дронів.

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Ціна Shahed-136: за скільки Росія купує дрони в Ірану

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