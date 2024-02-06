Цена Shahed-136: за сколько Россия покупает дроны у Ирана

Россия осуществляла закупку ударных беспилотников Shahed и тратила значительно меньше средств, чем предполагали различные эксперты.

По данным издания ICNA, почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder были взломаны группой хакеров Prana Network. На серверах была информация о производстве Shahed для России.

В обнародованных документах говорится о локализации производства иранских беспилотников в особой экономической зоне Алабуга на территории России. Там указаны сведения о переговорном процессе, объемах выпуска и стоимости дронов Shahed.

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Shahed-136 цена

В начале в Иране заявили о стартовой цене Shahed-136 за 23 млн рублей (около $375 тыс.). По итогам переговоров были достигнуты договоренности: 12 млн рублей за единицу при заказе 6 тыс. дронов ($193 тыс.) и 18 млн рублей ($290 тыс.) при заказе 2 тыс. Shahed.

Можно сделать вывод, что общая стоимость за производство 6 тыс. комплектов дронов составляет 108,5 млрд рублей ($1,75 млрд). Туда входит передача технологий, оборудования и программного обеспечения.

Однако в некоторых документах напрямую не указан тип продукта для заказа. В то же время БпЛА там проходят под специальным шифром: моторная лодка типа Dolphin 632. По состоянию на 2022 год, РФ планировала создать в течение 2,5 лет 6 тыс. дронов.

Производство дронов в России

Уже в 2023 году производство дронов было локализовано в России, поэтому происходили минимальные поставки деталей из Ирана. Себестоимость одного беспилотника Shahed составляет 4,4 млн рублей (около $48,8 тыс.) за единицу.

Журналисты обращают внимание, что все суммы — это лишь прогноз, который может быть неточным из-за внесения определенных изменений во время планирования и производства дронов.

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