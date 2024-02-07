Такер Карлсон, якого Трамп бачить віцепрезидентом, взяв інтерв’ю у Путіна

Скандально відомий колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, якого іноді називають “американським Соловйовим” через його проросійську пропагандистську риторику, взяв інтерв’ю у президента РФ Володимира Путіна під час свого візиту до Москви.

Про це сам Карлсон 6 лютого заявив у своєму кількахвилинному відео, опублікованому в X (колишня соцмережа Twitter).

Такер Карлсон та інтерв’ю з Путіним

Цьому передувало відео російських медіа про те, що Карлсон приїхав до столиці Росії, де його помітили у Великому театрі.

Зараз дивляться

– Ми в Москві цієї ночі. Ми тут, щоб взяти інтерв’ю у президента Росії Володимира Путіна. Ми зробимо це незабаром, – говорить Карлсон у відео.

Колишній телеведучий також заявив, що готувався до інтерв’ю з російським диктатором протягом кількох місяців. Карлсон також додав, що інтерв’ю вийде на його сайті, а американський мільярдер Ілон Маск, який є власником X (Twitter), нібито пообіцяв не блокувати інтерв’ю з Путіним.

Примітно, що раніше Ілон Маск неодноразово допомагав із поширенням відео Такеру Карлсону на платформі X, репостячи і коментуючи його шоу, після того, як пропагандиста звільнили з Fox News.

У своєму короткому відео Такер Карлсон також заявив, що нібито звернувся з проханням про інтерв’ю до президента України Володимира Зеленського.

Про те, що інтерв’ю між Путіним і Карлсоном уже зняли, заявив Олексій Венедиктов, колишній головний редактор радіостанції Ехо Москви, яка критикувала Кремль до того, як її закрили під час репресій проти свободи ЗМІ.

– Наскільки я розумію, Такер Карлсон отримав те, що хотів, – написав Венедиктов на сайті X.

Хто такий Такер Карлсон

Карлсон був ведучим програми Tucker Carlson Tonight на телеканалі Fox News з 2016 до 2023 року, але був звільнений телеканалом у квітні 2023 року без офіційного пояснення причин.

Після свого звільнення Карлсон запустив власне шоу в соцмережі X, раніше відомій як Twitter.

Його звинувачували в тому, що він повторює риторику Кремля у зв’язку з війною Росії проти України: у його коментарях простежувалася підтримка Путіна і критика президента України Володимира Зеленського, і ця позиція заслужила похвалу російських пропагандистів.

Так, наприклад, у серпні 2023 року головна редакторка кремлівського пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян заявила, що Карлсон попросив у неї інтерв’ю з Путіним, додавши, що консервативний коментатор “чудово справляється зі своєю роботою”.

Карлсон не підтвердив правдивість тверджень Симоньян, хоча наступного місяця він заявив швейцарському журналу Die Weltwoch, що намагався взяти інтерв’ю у Путіна, але “уряд США зупинив мене”, не уточнивши при цьому, що він має на увазі.

Інший американський телеканал, CNN, називав Карлсона одним із ведучих, який активно поширює на широку аудиторію інформацію про теорії змови. Серед таких конспірологій були ідеї Карлсона про результати виборів у США та пандемію коронавірусу.

Крім того, у листопаді 2023 року колишній президент США Дональд Трамп, який планує балотуватися на президентські вибори 2024 року, заявив, що розглядає Такера Карлсона на місце віцепрезидента Штатів, якщо виграє на виборах.

Фото: зняток з відео / Tucker Carlson

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.